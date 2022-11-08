美聯儲11月議息會議加息75個基點。儘管市場對聯儲加息轉向的預期抱有越來越多的幻想。然而正如鮑威爾所言，美國目前的高通脹問題並未出現實質性改善，美國勞動力市場失衡依舊嚴峻，聯儲離加息轉向還有很長的路要走。

具體來看，除了總體通脹率和整體通脹率水準仍然保持高企外，9月美國核心通脹率顯著反彈。加息導致房租價格水準持續上行，同時其他服務專案價格廣泛性上漲，反映了美國通脹粘性持續攀升的可能。另外，10月的密西根大學通脹預期反彈也支持了通脹預期變化仍然存在諸多不確定性。在多項通脹資料均未出現實質性弱化的前提下，如果美聯儲過早放緩加息，導致市場對加息路徑一旦加速反彈，這或將重蹈1980年上半年沃爾克時期的通脹大反彈。除了通脹未見實質性回落，美國第三季度 GDP同比增速為 2.6%，好於市場預期。同時，非農就業未出現迅速放緩，就業成本指數也好於預期。因此，我們不宜低估美聯儲繼續堅定抑制通脹的決心。

當前市場再次熱炒美國加息轉向預期主要原因除了對美國經濟很快陷入衰退表示擔憂，另一個重要因素是全球金融風險正在加劇。9月份議息會議後，全球主要經濟體金融風險與日俱增。首先是英國前首相特拉斯推行的財政減稅政策對英鎊和英國國債造成了顯著衝擊，英國養老保證金和債市尾部風險的擔憂加劇了相關資產的拋售。其次是日元貶值加劇使得日本財政部不得不選擇大幅拋售美國資產來維護匯率穩定，財政與貨幣政策互斥導致日元貶值的不確定性風險與日俱增。同時，瑞信三季度出現大幅虧損，導致四季度瑞信的存款和管理資產加速流出，引起市場對新一輪金融危機的潛在擔憂。

此外，近期美國財政部已經釋放重要信號，一旦美元流動性出現意外狀況，財政部將積極實施干預。這意味著美聯儲與財政部就通脹和金融穩定性已經各自分工明確。從中長期來看，加息轉向降息除了通脹和就業資料外，需要注意兩點：一是財政部干預利率曲線的情況。一旦財政無法有效抑制長端利率，聯儲勢必將開始配合財政以防止銀行準備金下降速度過快。屆時聯儲聲明中對風險的強調將愈發明顯。二是關於聯儲內部理事會成員對經濟和就業的表態。尤其需要關注目前對未來美國經濟仍保持樂觀的聯儲官員態度變化。

責任編輯︰梁浩碩