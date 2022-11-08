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【美國中期選舉】麥卡錫指共和黨倘控制眾院 將調查拜登政府

環球社會熱點 11:10 2022/11/08

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美國周二（8日）舉行中期選舉投票，多個民調顯示共和黨領先，或將奪下參眾兩院控制權。美國眾議院共和黨領袖麥卡錫表示，若共和黨奪下眾議院控制權，將全面調查現屆拜登政府。麥卡錫透露調查方向料包括阿富汗撤軍等決定。

馬斯克促中期選舉投共和黨 稱權力共享可制衡民主黨人 【下一頁】

若共和黨在選舉中奪得眾院控制權，現年57歲的麥卡錫（Kevin McCarthy）將取代民主黨籍的佩洛西（Nancy Pelosi），成為新任眾院領袖。麥卡錫接受美國有綫新聞網絡（CNN）採訪表示，奪回眾院後，將對美國總統拜登（Joe Biden）政府展開全面調查。

麥卡錫透露，調查方向包括美國從阿富汗撤軍，及新冠肺炎疫情源頭等。麥卡錫表示，共和黨永遠不會將彈劾用於政治目的，但不排除隨著事態發展，有可能會動用彈劾程序。麥卡錫表示，他相信共和黨能取得足夠席位成為多數黨，亦認為得到屬共和黨的前總統特朗普（Donald Trump）支持。

美國中期選舉州務卿成新戰場 恐影響24年總統大選 【下一頁】

麥卡錫亦在採訪中表示，確保美墨邊境安全、控制通脹及削減政府開支，將會是共和黨成為眾院多數黨後優先處理事項。麥卡錫指，首先出爐的將會是邊境控制法案，並透露今年暫時已有近200萬人抵達美國。

特朗普曾被民主黨控制的眾議院彈劾兩次，但都因未能在參議院通過而未成事，至今仍是共和黨內具影響力人士。

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責任編輯：李俊儀

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