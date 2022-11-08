【芯片大戰】英偉達轉供另一新型先進芯片予中國　以符合美國出口管制要求

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英偉達（Nvidia，美：NVDA）提供另一批名為A800的新型先進芯片予中國客戶，以符合美國出口管制要求，惟其速度較原先的A100芯片為慢。
英偉達A800 GPU於第三季度投產，是就A100 GPU就未能提供予中國客戶的另一種替代品，從而符合美國出口管制的規定，並且無法通過編程去超越它。不過，英偉達拒絕就其是否就新芯片諮詢商務部意見，而商務部發言人拒絕置評。
目前已至少有兩間中資互聯網商採用A800芯片，其中一間用來取代早前的A100芯片。同時，英偉達稱，中國電腦銷售商正在使用新芯片為產品製作廣告。
據中國的經銷商網站指，A800芯片數據傳輸速率為每秒400 GB，較A100芯片的每秒600GB有所降低，而新規則將速率限制為每秒600 GB 及以上。
英偉達曾表示，美國出口管制可能會使公司損失約4億美元的收入。
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編輯：姚卓然