▲ 【芯片大戰】英偉達轉供另一新型先進芯片予中國 以符合美國出口管制要求

英偉達（Nvidia，美：NVDA）提供另一批 名為A800的 新型先進芯片予中國客戶，以符合美國出口管制要求，惟其速度較原先的A100芯片為慢。

英偉達A800 GPU於第三季度投產，是就A100 GPU就未能提供予中國客戶的另一種替代品，從而符合美國出口管制的規定，並且無法通過編程去超越它。不過， 英偉達拒絕就其是否就新芯片諮詢商務部意見，而 商務部發言人拒絕置評。

目前已至少有兩間中資互聯網商採用A800芯片，其中一間用來取代早前的A100芯片。同時， 英偉達稱，中國電腦銷售商正在使用新芯片為產品製作廣告。

據 中國的經銷商網站 指，A800芯片 數據傳輸速率為每秒400 GB，較A100芯片的每秒600GB有所降低，而新規則將速率限制為每秒600 GB 及以上。

英偉達曾表示，美國出口 管制 可能會使公司損失 約4億美元 的收入。

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