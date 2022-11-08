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【美國中期選舉】馬斯克促投共和黨 稱權力共享可制衡民主黨人

環球政治 10:20 2022/11/08

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美國中期選舉當地周二（8日）起投票，早前入主社交平台Twitter的全球首富馬斯克開腔，呼籲美國民眾投票支持共和黨。馬斯克指由於現任總統拜登是民主黨人，他認為應由共和黨人掌管國會，才能制衡拜登的總統權力。

【美國中期選舉】州務卿成新戰場 恐影響24年總統大選 【下一頁】

馬斯克周一（7日）於Twitter發文，稱他建議有獨立思考能力的美國選民投票給共和黨人。他解釋指拜登（Joe Biden）為民主黨人，而共享權力能遏制兩黨的嚴重過激行為，因此他認為需要由共和黨人控制國會，以制衡民主黨人的權力。

馬斯克的Twitter帳戶有接近1.15億網民追蹤，他公開表態支持共和黨人或會加劇美國的黨派分歧。而且國會曾憂慮Twitter、Facebook及Instagram等社交平台高層的偏好，會導致社交平台傾向特定政黨或候選人，從而影響選舉結果。

「星爵」批民主黨治下洛杉磯極混亂 公開支持共和黨候選人 【下一頁】

馬斯克近期曾數度表態抨擊民主黨人，包括今年4月於Twitter發文稱他過往強烈支持奧巴馬（Barack Obama）競選總統，但不滿民主黨近年遭極端分子騎劫。

馬斯克又於5月發文強調自己支持言論自由，也曾投票給希拉莉（Hillary Clinton）和拜登。但他斥責民主黨人無端攻擊自己，又冷待其名下公司Tesla和SpaceX，因此自己打算投票給共和黨人。

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責任編輯：鄭錦玲

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