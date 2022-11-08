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【大行看法】霸菱林素亥：未來數月市場仍波動　覓長線增長主題的投資機會

股市 10:01 2022/11/08

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霸菱林素亥：未來數月市場仍波動　覓長線增長主題的投資機會

霸菱亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥指，儘管近期的基本因素前景不太樂觀，加上投資者尋求及消化利率見頂的影響，預計市場於未來數月仍將持續波動，但仍有理由認為長遠前景依然向好，而近期大市有所回落，令其估值具有更大的吸引力，將繼續物色趁低吸納優質公司的投資機會。

林素亥表示，聯儲局可能於明年初至年中逐步結束其緊縮週期，這應有助於緩解強美元對亞洲股票的不利影響。同時，中共二十大確定中國未來五年的最高領導層，這應能更好地協調促進增長的支持性政策及實施結構性改革，而且明年中國可能取消對新冠病毒「動態清零」的政策，屆時有望改善中國經濟的增長勢頭。

他認為，科技業的結構性增長前景依然穩健，並且從長遠的角度而言可能會出現具吸引力的投資機會，因此在那些受惠於長線增長主題的企業物色到投資價值，例如科技的普及（數碼化及萬物互聯）、生活方式及社會價值觀變遷（可持續發展、千禧一代/Z世代消費趨勢、健康生活），以及去全球化（供應鏈多元化 /一分為二及企業回流）。

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編輯：陳韻妍

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