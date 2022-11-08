香港特區政府駐粵辦聯合深圳市前海管理局 發佈「2023年深港聯合招才引智計劃」

▲ 香港特區政府駐粵辦聯合深圳市前海管理局發佈「2023年深港聯合招才引智計劃」

深圳市人才工作領導小組辦公室、深圳市前海管理局、香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處、香港特區政府投資推廣署、中國歐盟商會於2022年11月6日共同舉辦第九屆深港（前海）人才合作年會暨深港聯合「招才引智．活動。深圳市委常委、前海管理局局長、南山區委書記曾湃，香港中聯辦深圳聯絡部主任羅育渺出席活動，深圳市前海管理局常務副局長黃曉鵬出席活動並致辭。香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處主任陳選堯，以及香港特區政府投資推廣署代表線上參加活動。

香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡於視頻致辭中表示，香港多次被評為全球最自由的經濟體、世界重要的金融中心、以及最具競爭力城市之一，人才是香港發展的動能，香港對招攬人才的態度十分積極。香港將繼續與前海、深圳以及粵港澳大灣區其他城市，加强人才交流合作，優勢互補、協同發展，共同將粵港澳大灣區龐大市場打造成國家人才高地。

港深聯合面向全球招才引智

香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處總入境事務主任莫家偉透過視頻介紹香港最新招才引智政策，包括推出高端人才通行證計劃、優化人才入境計劃、成立人才服務窗口等措施，並强調未來將推出各項創新人才政策及優化措施的細節。

前海合作區黨工委副書記梁珂介紹前海招才引智政策，重點包括實施大力引才政策、打造全面人才生態、建設高水平重大人才平台、提供國際化公共配套服務等措施。前海計劃推出「全球現代服務業人才集聚計劃」，實施列明現代服務業人才清單、建立清單人才「直通車」等措施。

香港特區政府駐粵辦和前海管理局在會上共同發布了「2023年深港聯合招才引智計劃」，雙方將於未來一年合作舉辦多場招才引智活動，邀請各類人才專家、企業高管參與，通過政策宣講、圓桌對話、人才沙龍等形式，期望促進港深人才交流溝通，吸引更多高端國際人才到港深發展。

港深人才合作成果豐富

為優化港深人才資源配置，做到人才「增量共贏」，香港持續發揮「雙向平台」功能，依托前海深港現代服務業國家戰略平台，在優化合作機制、加强資源提供、携手引才育才方面取得豐富成果。

在建立招才引智合作機制方面，香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處、投資推廣署等部門將與深圳前海、河套等區域緊密聯動，打造暢通的人才雙向流動渠道，並合作舉辦海外宣講、人才尋訪等活動。

在聯合開展招才引智活動方面，2022年，香港商協會、人力資源機構、高校、科研院所等聯合前海舉辦多次灣區機遇研討會，向全球介紹粵港澳大灣區營商環境、發展前景、配套服務，累計已吸引150多家外資及港資企業，以及300多名企業高管參加。

在打造平台攜手引才育才方面，香港政府部門、社會機構、業界組織、高校和科研院所積極與深圳前海、河套等區域聯動，為人才的成長與發展提供適宜環境、充足機會和充分空間。措施包括：推動香港大學前海智慧交通研究院、香港科技青年聯合會等香港人才載體在前海落地，聯合培養青年科技人才；舉辦「商業領袖智薈論壇」、「科技企業出海」 、「灣區科創大本營」等系列活動，聚焦人力資源、科技、金融等領域，通過項目路演、培訓交流、Free talk等靈活形式，為200多家深港企業高管搭建交流、展示、合作平台；支持前海港澳青年招聘計劃不斷更新，累計發布4514個職位，通過該計劃累計促成260名港澳青年與騰訊、順豐、微衆銀行等前海重點企業簽訂就業協議。

會上還發布了香港、前海人才主題宣傳片，面向全球人才發出誠摯邀請。是次活動吸引各類人才代表參加現場活動，當中包括企業高管、國際諮詢或獵頭企業代表，中國歐盟商會企業代表。另外，大會於在本、俄羅斯、港澳等綫上分會場，逾4,000人綫上收看。

有關前海管理局駐香港聯絡處 (前海國際聯絡服務有限公司)

前海國際聯絡服務有限公司於2014年8月成立，是深圳市前海深港現代服務業合作區管理局（「前海管理局」）在香港的服務窗口公司，肩負「促進產業合作、人才合作、法治合作及開發建設合作，服務港人港企」的任務，並以「依託香港，服務內地，面向世界」為使命。現時公司提供「前海港澳e站通」服務，關於政務、商事、稅務及社保223項服務，方便港人足不出港澳就可以取得深圳前海公司的營業執照及處理相關服務。

(特約)