  • 23°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 10:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股】寶尊電商斥3.9億元購滬、台The Gap公司　獲大中華獨家產銷權

股市 09:06 2022/11/08

分享：

分享：

【中概股】寶尊電商斥3.9億元購滬、台The Gap公司　獲大中華獨家產銷權

寶尊電商 （09991） 公布，斥資最高5000萬美元（約3.9億港元）收購The Gap， Inc.（美：GPS）旗下蓋璞上海和蓋璞台灣。公司指，是次收購稱為發展寶尊品牌管理中的關鍵一步。至於該代價將由公司的內部資源撥付，亦可選擇利用新債務為收購撥資。

獲大中華獨家產銷權

另外，公司亦獲The Gap授權於大中華地區獨家生產、營銷、分銷及銷售具本地創造能力的Gap產品。寶尊電商指，收購及相關業務安排將實現公司與The Gap， Inc.的雙贏合作，相信此舉可鞏固雙方關係且更有效在中國重鑄Gap品牌。

蓋璞上海為一間於中國成立的有限公司，主要在中國從事服裝及時尚配飾批發及零售，去年稅後淨虧損2.56億元人民幣。蓋璞台灣為一間於台灣成立的有限公司，主要於台灣從事服裝及時尚配飾的批發及零售，稅後淨虧損1.99億元新台幣。

完成日期前，蓋璞上海及蓋璞台灣的債務將會重組，據此蓋璞上海及蓋璞台灣結欠The Gap， Inc.或其聯屬公司的所有集團內公司間貸款應予償還、 撇銷或轉成蓋璞上海及蓋璞台灣的股本。

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際

相關文章：

【中概股】寶尊電商今日起轉為在港雙重上市

【中概股｜業績】寶尊電商跌9%創三個月低　第二季經調整純利按年跌99%至130萬人幣

【解碼｜2022雙11】彭博研究：阿里巴巴「雙11」 GMV或跌1.5%　因受累内地清零政策　京東則有望增8%

 編輯：姚卓然

時裝服飾 網上購物 港股 時尚 Gap（美：GPS） 收購 零售 批發

上一篇文章

【新股IPO】心泰醫療2291首掛高開2%　帳面賺650元

下一篇文章

【美股焦點】特朗普暗示會角逐2024年總統大選　特朗普概念股即炒上、DWAC飈升66%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款