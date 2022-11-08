▲ 【中概股】寶尊電商斥3.9億元購滬、台The Gap公司 獲大中華獨家產銷權

寶尊電商 （09991） 公布，斥資最高5000萬美元（約3.9億港元）收購The Gap， Inc.（美：GPS）旗下蓋璞上海和蓋璞台灣。公司指，是次收購稱為發展寶尊品牌管理中的關鍵一步。至於該代價將由公司的內部資源撥付，亦可選擇利用新債務為收購撥資。

獲大中華獨家產銷權

另外，公司亦獲The Gap授權於大中華地區獨家生產、營銷、分銷及銷售具本地創造能力的Gap產品。寶尊電商指，收購及相關業務安排將實現公司與The Gap， Inc.的雙贏合作，相信此舉可鞏固雙方關係且更有效在中國重鑄Gap品牌。

蓋璞上海為一間於中國成立的有限公司，主要在中國從事服裝及時尚配飾批發及零售，去年稅後淨虧損2.56億元人民幣。蓋璞台灣為一間於台灣成立的有限公司，主要於台灣從事服裝及時尚配飾的批發及零售，稅後淨虧損1.99億元新台幣。

完成日期前，蓋璞上海及蓋璞台灣的債務將會重組，據此蓋璞上海及蓋璞台灣結欠The Gap， Inc.或其聯屬公司的所有集團內公司間貸款應予償還、 撇銷或轉成蓋璞上海及蓋璞台灣的股本。

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編輯：姚卓然