【港股市況】阿里巴巴、美團領跌　「蔚小理」挫、濠賭股揚　恒指反覆跌38點（不斷更新）

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【美國加息】「新債王」岡拉克門生：押注儲局轉向暫屬過早 垃圾債仍欠吸引力
美股向好，港股反覆偏軟。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，美團 （03690） 跌逾2%，「蔚小理」挫5%至近9%，濠賭股逆市升，金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾2%。恒指高開44點，早段曾升最多123點，高見16719點，亦曾跌過166點，低見16429點。恒指全日反覆跌38點，收報16557點，成交1047億元。科指跌1.6%，報3343點。
【16：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，美團 （03690） 跌逾2%，「蔚小理」挫5%至近9%，濠賭股逆市升，金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾2%。恒指全日反覆跌38點，收報16557點，成交1047億元。科指跌1.6%，報3343點。
【16：00】恒指U盤前跌48點，報16547點。
【15：45】潤歌互動 （02422） 升幅擴大至四成，高見2.68元創上市新高。
【15：42】【電動車】比亞迪據報明年首季推新高端品牌 新車售價或逾100萬人幣
【15：18】港股跌幅再擴大至逾百點，報16483點，跌112點，科指跌2%，報3327點。
【15：07】【TSLA】Tesla中國再推保險補貼方案、最多減八千人幣 蔚來大瀉一成
【15：05】恒隆 （00101） 逆市升逾2%，高見11.38元。
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【15：02】吉利 （00175） 尾市轉升近2%，報11.02元。
【14：35】大市跌幅略收窄至百點內，報16508點，跌87點，科指跌1.8%，報3337點。
【14：31】龍光 （03380） 午後跌幅擴大至逾16%，低見0.4元，成交924萬元。
【14：26】【大行看法】瑞銀財管：風險胃納偏弱料市場持續波動 若信心恢復港股反彈空間較A股更大
【14：24】半新股潤歌互動 （02422） 午後抽上，股價升逾24%，高見2.36元創上市後新高。
【14：15】今早曾升一成的商湯 （00020） ，最新轉跌逾2%，低見1.75元。
【14：04】三葉草生物 （02197） 大升9成高見4.6元，觸發市調機制，成交2億元。
【14：01】阿里巴巴 （09988） 午後跌近4%，低見66.95元，美團 （03690） 跌逾3%。另外，騰訊 （00700） 亦轉跌0.7%。
【13：57】大市維持約百點跌幅，恒指跌120點，報16475點，科指跌1.9%，報3332點。
【13：56】三葉草生物 （02197） 升幅擴大至59%，高見3.83元，成交1.3億元，暫為表現最好股份。
【異動｜生科股】三葉草生物午後飆六成 此前料新冠候選疫苗於末季完成註冊申請
【13：21】三大造車新勢力下挫，其中蔚來 （09866） 跌幅擴大至一成，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌5%。
【13：17】【內房銷售】中駿上月合同銷售額跌40% 一文看清10月內房銷售（不斷更新）
【13：13】三葉草生物 （02197） 逆市升18%，高見2.92元。
【13：10】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後跌逾2%，大市跌幅擴大至約75點，報16520點，科指跌1.5%，報3344點。
【13：03】弘陽地產 （01996） 跌近三成，破底低見0.275元。
【13：00】恒指午後初段跌約50點，報16545點；科指跌1.2%，報3357點。
【12：46】【吉利175】吉利與雷諾合組公司 分享動力及變速器技術
【12：17】【吉利175】吉利推電動輕型貨車 擬最快2024年進軍歐洲
【12：00】恒指半日微跌7點，報16588點，成交616.9億元。科指跌0.8%，報3371點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。傳統股向好，滙豐 （00005） 靠穩升0.1%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升1%。
【11：41】騰訊 （00700） 最新升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。
【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.5%，深證跌0.8%，創業板指跌1.2%。
【11：25】【阿里巴巴9988】阿里巴巴據報明年首季推出首款「數字人＋終端」產品
【11：01】零跑汽車 （09863） 股價回吐逾11%，低見19.3元。
【10：52】內房短綫拉升，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 股價最新轉升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾1%。另外，中海 外 （00688） 跌幅收窄至0.7%，潤地 （01109） 跌逾1%。龍湖表示，控股股東Charm Talent於11月7日在公開市場購入500萬美元公司發行的優限票據，龍湖集團亦購入300萬美元優先票據。
【10：51】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，美團 （03690） 跌逾2%，小米 （01810） 跌0.4%，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升1%。
【10：40】大市走勢反覆，最新再度轉升6點，至於科指則跌0.7%。
【10：31】中海外 （00688） 跌2%，潤地 （01109） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 跌0.7%，雅居樂 （03383） 跌0.6%，龍湖 （00960） 跌逾3%。
【10：29】港股今早曾跌最多166點，低見16429點，最新跌勢略為收窄，跌108點，報16487點。科指跌1.7%，報3339點。
【10：27】銀城國際 （01902） 股價未止跌，再挫六成破底低見0.245元，成交395萬元。
【10：15】RIMBACO （01953） 股價逆市反彈兩成，高見0.228元，成交463萬元。
【10：06】本港地產股普遍逆市向上，恒地 （00012） 升0.5%，新地 （00016） 升近3%，新世界 （00017） 升逾1%，長實 （01113） 升0.8%，信置 （00083） 則跌0.1%。
【10：01】SaaS股見回吐，中國有贊 （08083） 跌8%，微盟 （02013） 跌逾3%，兌吧 （01753） 跌逾4%。
【09：59】港交所 （00388） 升幅擴至2%，高見264.8元。
【09：53】美團 （03690） 最新跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，大市跌幅擴大至百點，報16480點，跌115點，科指跌1.6%，報3342點。
【09：51】港股最新再度回軟，跌38點，報16556點，科指跌0.8%，報3369點。
【09：47】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌近0.5%，港交所 （00388） 升逾1%，友邦 （01299） 升0.6%，中移動 （00941） 升0.2%。
【09：45】阿里巴巴 （09988） 早段曾跌3%低見67.6元，最新跌逾1%，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升0.1%。
【09：43】商湯 （00020） 再升逾11%，重上2元水平，高見2.04元，成交4億元。
【09：39】濠賭股向上，其中藍籌金沙 （01928） 升逾4%，銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 升逾3%，美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升逾2%。
【09：37】港股開市後一度轉跌，最新升約100點，報16698點，升102點，科指升0.5%，報3413點。
【09：35】五礦資源 （01208） 續升近一成，高見2.15元。五礦資源日前公布秘魯礦場部分堵路問題解決，恢復物流運作。
【09：32】半新股巨子生物 （02367） 股價再升逾6%，高見33.8元再創上市後新高，成交457萬元。
【09：30】龍光 （03380） 今早復牌，股價開市後跌4%，低見0.47元。
【09：26】吉利 （00175） 升近2%。吉利10月汽車銷售達152,263輛，按年增36%、按月增17%。
【吉利175】吉利汽車高開近2% 10月銷量按年增36% 極氪月交付量突破一萬
【09：25】三大造車新勢力逆市下跌，其中蔚來 （09866） 跌半成，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。
【09：24】【新股IPO】心泰醫療2291首掛高開2% 帳面賺650元
【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988）
跌逾1%，騰訊 （00700）
跌0.8%，美團 （03690）
升0.2%，恒指高開44點，開報16640點，科指升0.07%，報3399點。
【09：13】期指低開70點，開報16587點。
【09：06】【中概股】寶尊電商斥3.9億元購滬、台The Gap公司 獲大中華獨家產銷權
【08：32】恒指黑期升約11點，報16570點，道指期貨升28點，報32866點。
【07：55】【特別息】禪遊科技派每股0.15元特別息 以感謝股東支持
【07：54】【內房危機】龍光今日復牌 稱清盤呈請或損公司價值、將尋求法律措施反對呈請
【07：46】【新股IPO】多想雲6696中間以下範圍1.96元定價 超購1.81倍一手中籤率近51%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報16521點，跌73點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.3元，較港收市價高0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報243.35元，較港收市價低2.05元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.4元，較港收市價低1.3元或1.9%。
【07：30】美國中期選舉即將展開，市場靜候結果，以及本周通脹數據；美滙險守110，道指周一尾段升逾400點，收市道指升423點，報32827點；標指升36點，報3806點；納指倒升89點或0.85%，報10564點。
責任編輯︰梁浩碩