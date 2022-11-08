【港股市況】恒指黑期升約11點　道指期貨升28點（不斷更新）

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【ET開市直擊】港股急彈下站望萬七點？ 高位部署策略分析（歡迎觀眾問股）
美股向好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約73點，恒指料開報16521點。滙豐 （00005） ADR折合報43.3元，較港收市價高0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報243.35元，較港收市價低2.05元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.4元，較港收市價低1.3元或1.9%。
【08：32】恒指黑期升約11點，報16570點，道指期貨升28點，報32866點。
【07：55】【特別息】禪遊科技派每股0.15元特別息 以感謝股東支持
【07：54】【內房危機】龍光今日復牌 稱清盤呈請或損公司價值、將尋求法律措施反對呈請
【07：46】【新股IPO】多想雲6696中間以下範圍1.96元定價 超購1.81倍一手中籤率近51%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報16521點，跌73點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.3元，較港收市價高0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報243.35元，較港收市價低2.05元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.4元，較港收市價低1.3元或1.9%。
【07：30】美國中期選舉即將展開，市場靜候結果，以及本周通脹數據；美滙險守110，道指周一尾段升逾400點，收市道指升423點，報32827點；標指升36點，報3806點；納指倒升89點或0.85%，報10564點。
責任編輯︰梁浩碩