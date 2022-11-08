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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒指黑期升約11點　道指期貨升28點（不斷更新）

股市 08:37 2022/11/08

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港股市況不斷更新

美股向好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約73點，恒指料開報16521點。滙豐 （00005） ADR折合報43.3元，較港收市價高0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報243.35元，較港收市價低2.05元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.4元，較港收市價低1.3元或1.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：32】恒指黑期升約11點，報16570點，道指期貨升28點，報32866點。

【07：55】【特別息】禪遊科技派每股0.15元特別息　以感謝股東支持

【07：54】【內房危機】龍光今日復牌　稱清盤呈請或損公司價值、將尋求法律措施反對呈請

【07：46】【新股IPO】多想雲6696中間以下範圍1.96元定價　超購1.81倍一手中籤率近51%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報16521點，跌73點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.3元，較港收市價高0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報243.35元，較港收市價低2.05元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.4元，較港收市價低1.3元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國中期選舉即將展開，市場靜候結果，以及本周通脹數據；美滙險守110，道指周一尾段升逾400點，收市道指升423點，報32827點；標指升36點，報3806點；納指倒升89點或0.85%，報10564點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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