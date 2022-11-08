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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股北水+夜期】北水錄42億元淨流入　大手吸納指數ETF　恒指夜期跌6點（不斷更新）

股市 19:07 2022/11/08

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北水淨流入勢頭持續，但流入金額有所減少，今日錄42億元淨流入。指數ETF成為北水重點吸納對象，恒生中國ETF （02828） 及盈富基金 （02800） 分別錄得12.4及10.1億元淨流入，騰訊控股 （00700） 則有4.4億元淨流入；淨流出方面，美團 （03690） 及中海油 （00883） 分別錄得6.1億元及1.6億元淨流出。

恒指夜期跌6點，報16574點。

    點擊圖片放大

「蔚小理」挫、濠賭股揚 恒指反覆跌38點

美股向好，港股反覆偏軟。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，美團 （03690） 跌逾2%，「蔚小理」挫5%至近9%，濠賭股逆市升，金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾2%。恒指高開44點，早段曾升最多123點，高見16719點，亦曾跌過166點，低見16429點。恒指全日反覆跌38點，收報16557點，成交1047億元。科指跌1.6%，報3343點。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
友邦 68.70 +1.5 +19 14
銀娛 43.60 +2.7 +4 143
港交所 261.60 +0.8 +3 26
中國平安 36.10 -1.9 -7 5
美團 148.80 -2.8 -32 -31
阿里巴巴 67.10 -3.7 -41 19

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +6
    +5

即市走勢︰

【22：15】恒指夜期跌6點，報16574點。

【18：20】恒指夜期升25點，報16605點。

【16：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，美團 （03690） 跌逾2%，「蔚小理」挫5%至近9%，濠賭股逆市升，金沙 （01928） 升逾3%，銀娛 （00027） 升逾2%。恒指全日反覆跌38點，收報16557點，成交1047億元。科指跌1.6%，報3343點。

【16：00】恒指U盤前跌48點，報16547點。

【15：45】潤歌互動 （02422） 升幅擴大至四成，高見2.68元創上市新高。

【15：42】【電動車】比亞迪據報明年首季推新高端品牌　新車售價或逾100萬人幣

【15：18】港股跌幅再擴大至逾百點，報16483點，跌112點，科指跌2%，報3327點。

【15：07】【TSLA】Tesla中國再推保險補貼方案、最多減八千人幣　蔚來大瀉一成

【15：05】恒隆 （00101） 逆市升逾2%，高見11.38元。

【金融中心】陳啟宗：逆全球化大環境下香港的前途及資金均在內地　「再用廣東話便是戇居、無前途」

【香港經濟】陳啟宗：香港有5「G」優勢、應加強與內地聯繫才能減少摩擦　未來港樓難像過去50年般大升

【15：02】吉利 （00175） 尾市轉升近2%，報11.02元。

【14：35】大市跌幅略收窄至百點內，報16508點，跌87點，科指跌1.8%，報3337點。

【14：31】龍光 （03380） 午後跌幅擴大至逾16%，低見0.4元，成交924萬元。

【14：26】【大行看法】瑞銀財管：風險胃納偏弱料市場持續波動　若信心恢復港股反彈空間較A股更大

【14：24】半新股潤歌互動 （02422） 午後抽上，股價升逾24%，高見2.36元創上市後新高。

【14：15】今早曾升一成的商湯 （00020） ，最新轉跌逾2%，低見1.75元。

【14：04】三葉草生物 （02197） 大升9成高見4.6元，觸發市調機制，成交2億元。

【14：01】阿里巴巴 （09988） 午後跌近4%，低見66.95元，美團 （03690） 跌逾3%。另外，騰訊 （00700） 亦轉跌0.7%。

【13：57】大市維持約百點跌幅，恒指跌120點，報16475點，科指跌1.9%，報3332點。

【13：56】三葉草生物 （02197） 升幅擴大至59%，高見3.83元，成交1.3億元，暫為表現最好股份。

【異動｜生科股】三葉草生物午後飆六成　此前料新冠候選疫苗於末季完成註冊申請

【13：21】三大造車新勢力下挫，其中蔚來 （09866） 跌幅擴大至一成，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌5%。

【13：17】【內房銷售】中駿上月合同銷售額跌40%　一文看清10月內房銷售（不斷更新）

【13：13】三葉草生物 （02197） 逆市升18%，高見2.92元。

【13：10】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後跌逾2%，大市跌幅擴大至約75點，報16520點，科指跌1.5%，報3344點。

【13：03】弘陽地產 （01996） 跌近三成，破底低見0.275元。

【13：00】恒指午後初段跌約50點，報16545點；科指跌1.2%，報3357點。

【12：46】【吉利175】吉利與雷諾合組公司　分享動力及變速器技術

【12：17】【吉利175】吉利推電動輕型貨車　擬最快2024年進軍歐洲

【12：00】恒指半日微跌7點，報16588點，成交616.9億元。科指跌0.8%，報3371點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。傳統股向好，滙豐 （00005） 靠穩升0.1%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升1%。

【11：41】騰訊 （00700） 最新升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.5%，深證跌0.8%，創業板指跌1.2%。

【11：25】【阿里巴巴9988】阿里巴巴據報明年首季推出首款「數字人＋終端」產品

【11：01】零跑汽車 （09863） 股價回吐逾11%，低見19.3元。

【10：52】內房短綫拉升，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 股價最新轉升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾1%。另外，中海 外 （00688） 跌幅收窄至0.7%，潤地 （01109） 跌逾1%。龍湖表示，控股股東Charm Talent於11月7日在公開市場購入500萬美元公司發行的優限票據，龍湖集團亦購入300萬美元優先票據。

【10：51】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，美團 （03690） 跌逾2%，小米 （01810） 跌0.4%，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升1%。

【10：40】大市走勢反覆，最新再度轉升6點，至於科指則跌0.7%。

【10：31】中海外 （00688） 跌2%，潤地 （01109） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 跌0.7%，雅居樂 （03383） 跌0.6%，龍湖 （00960） 跌逾3%。

【10：29】港股今早曾跌最多166點，低見16429點，最新跌勢略為收窄，跌108點，報16487點。科指跌1.7%，報3339點。

【10：27】銀城國際 （01902） 股價未止跌，再挫六成破底低見0.245元，成交395萬元。

【10：15】RIMBACO （01953） 股價逆市反彈兩成，高見0.228元，成交463萬元。

【10：06】本港地產股普遍逆市向上，恒地 （00012） 升0.5%，新地 （00016） 升近3%，新世界 （00017） 升逾1%，長實 （01113） 升0.8%，信置 （00083） 則跌0.1%。

【10：01】SaaS股見回吐，中國有贊 （08083） 跌8%，微盟 （02013） 跌逾3%，兌吧 （01753） 跌逾4%。

【09：59】港交所 （00388） 升幅擴至2%，高見264.8元。

【09：53】美團 （03690） 最新跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，大市跌幅擴大至百點，報16480點，跌115點，科指跌1.6%，報3342點。

【09：51】港股最新再度回軟，跌38點，報16556點，科指跌0.8%，報3369點。

【09：47】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌近0.5%，港交所 （00388） 升逾1%，友邦 （01299） 升0.6%，中移動 （00941） 升0.2%。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 早段曾跌3%低見67.6元，最新跌逾1%，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升0.1%。

【09：43】商湯 （00020） 再升逾11%，重上2元水平，高見2.04元，成交4億元。

【09：39】濠賭股向上，其中藍籌金沙 （01928） 升逾4%，銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 升逾3%，美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升逾2%。

【09：37】港股開市後一度轉跌，最新升約100點，報16698點，升102點，科指升0.5%，報3413點。

【09：35】五礦資源 （01208） 續升近一成，高見2.15元。五礦資源日前公布秘魯礦場部分堵路問題解決，恢復物流運作。

【09：32】半新股巨子生物 （02367） 股價再升逾6%，高見33.8元再創上市後新高，成交457萬元。

【09：30】龍光 （03380） 今早復牌，股價開市後跌4%，低見0.47元。

【09：26】吉利 （00175） 升近2%。吉利10月汽車銷售達152,263輛，按年增36%、按月增17%。

【吉利175】吉利汽車高開近2%　10月銷量按年增36%　極氪月交付量突破一萬

【09：25】三大造車新勢力逆市下跌，其中蔚來 （09866） 跌半成，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：24】【新股IPO】心泰醫療2291首掛高開2%　帳面賺650元

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 升0.2%，恒指高開44點，開報16640點，科指升0.07%，報3399點。

【09：13】期指低開70點，開報16587點。

【09：06】【中概股】寶尊電商斥3.9億元購滬、台The Gap公司　獲大中華獨家產銷權

【08：32】恒指黑期升約11點，報16570點，道指期貨升28點，報32866點。

【07：55】【特別息】禪遊科技派每股0.15元特別息　以感謝股東支持

【07：54】【內房危機】龍光今日復牌　稱清盤呈請或損公司價值、將尋求法律措施反對呈請

【07：46】【新股IPO】多想雲6696中間以下範圍1.96元定價　超購1.81倍一手中籤率近51%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報16521點，跌73點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.3元，較港收市價高0.3元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報243.35元，較港收市價低2.05元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報68.4元，較港收市價低1.3元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國中期選舉即將展開，市場靜候結果，以及本周通脹數據；美滙險守110，道指周一尾段升逾400點，收市道指升423點，報32827點；標指升36點，報3806點；納指倒升89點或0.85%，報10564點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際

責任編輯︰梁浩碩

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