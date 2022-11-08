▲ 【對冲基金】老虎環球錯失股市反彈 10月份據報回報率下跌5.4%

據《彭博》引述消息人士透露，由著名基金經理人科爾曼 （Chase Coleman） 掌舵的老虎環球10月份回報率下跌5.4%，是因錯失全球股市的反彈。



消息人士稱，這一跌幅使這個對沖基金今年的虧損幅度擴大至54.6%。道指和標普500指數在10月份分別上升14%和8%，MSCI全球指數上漲6%，可見老虎環球大幅跑輸大市。

同時，在創紀錄的虧損之後，老虎環球的對沖基金一直在調整其投資組合。該公司自今年以來，股票敞口偏高，已在第一季度削減其持股比例。



此外，另一對沖基金、由Philippe Laffont掌舵的Coatue Management也錯過了10月份的反彈。根據彭博得到的一封投資者信函，該基金該月表現持平，全年下跌19.3%。公司上個月表示，在今年早些時候削減了股票敞口後，其大部分資產仍為現金。同時，又據消息人士透露，Dan Sundheim的D1 Capital Partners上個月的回報率為0.5%，今年迄今的虧損為28%。



老虎環球和D1 Capital的代表拒絕置評，Coatue沒有立即回應置評請求。

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編輯：姚卓然