【內房危機】龍光復牌後插13%　稱清盤呈請或損公司價值、將尋求法律措施反對呈請

▲ 【內房危機】龍光今日復牌 稱清盤呈請或損公司價值、將尋求法律措施反對呈請

內房股龍光 （03380） 昨午後突停牌，公司昨晚收市後公告回應清盤呈請，指呈請可能損害公司的價值及其他持份者的利益，將尋求法律措施以堅決反對呈請。

龍光今（8日）復牌，現插13%，報0.43元。

公司指，於11月7日，公司及公司兩家全資附屬公司金泓（香港）投資及潤銘（香港）投資作為該票據的附屬擔保 人，收到呈請人Citicorp International Limited作為相關系列票據的信託人分別向開曼群島大法院及高等法院提出日期為11月4日對公司及兩家全資附屬公司的清盤呈請。據公司所知及所信，呈請人代表2025年到期的5.75%優先票據（債券股份代號：40114；ISIN：XS2099677747；通用代碼：209967774）的相關系列票據的少數票據持有人提交清盤呈請。

公司董事會認為呈請並不代表其他持份者的利益，並可能損害公司的價值及其他持份者的利益，因此公司將尋求法律措施以堅決反對呈請，並採取一切必要行動保障本公司的合法權利。

公司又提到，呈請將可能導致公司的債權人要求加速還款，但除該票據外，公司並無接獲相關通知。

有信心與債權人達成債務管理方案

另外，公司一直致力於積極與境外債權人進行友好洽商，努力秉承公平公正的原則對待不同類型的債權人，保障所有持份者的利益。

自8月下旬以來， 公司和財務顧問開始就框架性整體債務管理方案與多個組別的債權人溝通協商， 目前已取得了多位債權人發出的意向性支持函，他們願意儘快與公司達成相關方案，推動整體債務管理方案的實施落地。公司和其財務顧問將與公募債境外債權人的債權人小組及其財務顧問繼續進行友好磋商，以期儘快就整體債務管理方案達成一致意見。 公司有信心，儘快推進整體債務管理方案，同時保持正常生產經營穩定，確保最大程度保障各利益相關方的利益。

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編輯：姚卓然