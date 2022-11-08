【新股IPO】多想雲6696中間以下範圍1.96元定價　超購1.81倍一手中籤率近51%（附分配結果連結）

▲ 【新股IPO】多想雲6696以1.96元定價 超購1.81倍一手中籤率近51%（附分配結果連結）

多想雲 （06696） 公布招股結果。內地營銷服務提供商多想雲以每股1.96元定價，為招股價範圍1.88元至2.38元的中間以下範圍定價，集資淨額2.5億元，一手中籤率50.77%，抽6手（12,000股）可穩獲一手。多想雲將於11月9日掛牌。【分配結果連結】

多想雲於香港公開發售部分共錄得1296人認購，超額認購1.81倍，國際發售部分輕微超額認購0.01倍。

所得款項淨額約14.7%將用於研發及加強SaaS互動營銷平台；31.7%用於增加IP內容組合及拓展整合營銷解決方案業務；16%用於投資於擴大其地理範圍及擴大客戶群；32.1%用於尋求策略性合作、投資及收購；5.5%用於運營資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩