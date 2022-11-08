【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯

踏入11月，可算是傳統的旅遊淡季，最近不少香港酒店也推出劈價優惠。KKday將於11月8日晚上10時推出港島宜必思香港中上環酒店快閃優惠，星期日至四每個入住日首間預訂城景客房，每晚只需88元，以原價588元計算，即以15折就可入住酒店，2位成人入住，每位只需44元，較到餐廳吃晚餐還要平。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【皇都戲院】新世界紀念皇都戲院70周年 舉辦沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》 重現香港50至80年代文化經典，詳見【下一頁】



優惠一：【限量搶 – 低至每晚88元】星期日至四每個入住日首間預訂城景客房

KKday 快閃優惠： 星期日至四入住每晚88元 (原價：每晚588元) 優惠連結：請按此



2 位成人入住 ，只需每位44元(已包含 10%服務費)

- 城景客房住宿一晚（另設海景客房住宿，公眾假期及前夕除外）

城景客房：星期五至六入住每晚388元

海景客房：星期日至四入住每晚488元 ，星期五至六入住每晚688元。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

優惠二：【限量搶 – 買一送一】城景客房住宿連 TASTE 雙人早餐

KKday 快閃優惠： 星期日至四入住2晚588元 (原價：2晚988元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住 ，每位只需294元 (已包含 10%服務費)

- 城景客房住宿 2 晚（另設海景客房住宿）

- 買一晚送一晚，需連續2晚入住

- 入住翌日及退房日於 TASTE 享用雙人早餐

城景客房：星期日至四入住2晚588元，星期五至六入住2晚688元，公眾假期及

前夕（12 月 23-25 日/30 日/1 月 1 日）2晚988元

海景客房：星期日至四入住2晚788元，星期五及六入住2晚888元，公眾假期及

前夕（12 月 23-25 日/30 日/1 月 1 日）2晚1,288元

【劈價優惠】迪士尼兩大酒店大劈價 優惠低至35折 人均$249起 緊記呢個日子搶限時優惠，詳見【下一頁】



優惠三：【限量搶 – 低至 57 折】長達 24 小時住宿連免費升級海景客房 + 雙人晚餐 +雙人早餐

KKday 快閃優惠： 星期日至四入住每晚788元 (原價：每晚1,388元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住 ，只需每位394元(已包含 10%服務費)

- 免費升級海景客房住宿一晚

- 入住日於房內/Le Bar 享用雙人2道菜晚餐

- 退房日於 TASTE 享用雙人早餐

海景客房：星期日至四入住每晚788元，星期五及六入住每晚888元

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 8 日 00:00 至 11 月 15 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 11 月 10 日至 2023 年 1 月 31 日

【薪酬調整】調查指逾半僱員過去一年遭凍薪 勞聯倡企業明年加薪不少於6%，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍