  • 21°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 02:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日清食品逾3億人幣收購 內地附屬企業29%股權

股樓投資 01:47 2022/11/08

分享：

分享：

即食麵產銷商日清食品(01475)宣布，公司全資附屬公司日清食品（中國）投資有限公司，已就收購珠海永南29.55％股權於廣東聯合產權交易中心中標。珠海永南為一間於中國成立之有限公司，其為日清食品的間接附屬公司，並由永南食品有限公司持有70.45％之權益及由珠海西部發展有限公司持有29.55％之權益。根據廣東聯合產權交易中心的掛牌程序，日清食品中國於11月3日就收購目標股權向廣東聯合產權交易中心以競標價3.5億元人民幣，日清食品中國於競價開始前向廣東聯合產權交易中心支付7,000萬元人民幣作為保證金。

市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股  詳情請看【下一頁

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

日清表示，珠海永南為公司即食麵之製造商及分銷商。主要業務包括生產及銷售即食麵、調味料、食品用紙容 器及食品用塑料包裝容器。董事會相信，建議收購事項倘落實，將帶來良機讓公司進一步擴大於中國及香港之 即食麵生產、銷售及分銷業務，並把握中國即食麵市場之長期增長趨勢。

國營北京廣播電視台 傳入股快手1%  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

日清食品（01475） 港股

下一篇文章

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款