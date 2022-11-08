日清食品逾3億人幣收購 內地附屬企業29%股權

即食麵產銷商日清食品(01475)宣布，公司全資附屬公司日清食品（中國）投資有限公司，已就收購珠海永南29.55％股權於廣東聯合產權交易中心中標。珠海永南為一間於中國成立之有限公司，其為日清食品的間接附屬公司，並由永南食品有限公司持有70.45％之權益及由珠海西部發展有限公司持有29.55％之權益。根據廣東聯合產權交易中心的掛牌程序，日清食品中國於11月3日就收購目標股權向廣東聯合產權交易中心以競標價3.5億元人民幣，日清食品中國於競價開始前向廣東聯合產權交易中心支付7,000萬元人民幣作為保證金。

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日清表示，珠海永南為公司即食麵之製造商及分銷商。主要業務包括生產及銷售即食麵、調味料、食品用紙容 器及食品用塑料包裝容器。董事會相信，建議收購事項倘落實，將帶來良機讓公司進一步擴大於中國及香港之 即食麵生產、銷售及分銷業務，並把握中國即食麵市場之長期增長趨勢。

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