【本地銀行】信銀國際CITICdiamond財富管理收入增逾四成

▲ 【著數優惠】年底前成信銀國際CITICdiamond 可享18.2萬禮遇

信銀國際表示，旗下為400萬元或以上的高資產客戶提供理財服務的CITICdiamond，截至今年8月，客戶數目較去年底增近2成半，資產管理規模（AUM）較去年底增近3成；收入較去年同期增加逾4成。該行料今季引入保本或防守性強的投資產品，為客戶提供更多投資選項。

信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，現時近8成CITICdiamond新客戶為45歲以下的高資產人士，該行有信心達到未來2年將客戶人數及AUM再增1倍的目標。

倡客戶關注短年期投資級別債

投資市場仍處於波動，梁淑怡認為，現時客戶可關注短年期投資級別債券，該類債券一般對利率變化敏感度低，價格波動相對輕微，且現時收益率吸引，可作抗通脹投資選項。進取策略方面，她指貨幣或股票掛鈎產品較受歡迎，客戶可留意交易所買賣基金（ETF）、傳統藍籌股包括本地銀行股、中資電訊股及金融股等，及一些估值已大幅折讓的龍頭科技股。

另外，CITICdiamond再推迎新優惠，客戶於今年12月31日前晉身CITICdiamond，可享達182,800元禮遇，包括高達14,500元總結存增長及投資組合總結餘獎賞、額外年利率高達7.28%「大富翁存款」及5星級酒店住宿套票等。

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記者：宋佩恩