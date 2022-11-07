【證監監管】證監會：無意要求券商在客戶屢欠孖展時立刻斬倉　年內諮詢期貨風險管理要求

▲ 【證監監管】證監會擬諮詢期貨風險管理要求 強調無意要求券商在客戶屢欠孖展時立刻斬倉

本地傳媒報道，證監會擬加強券商處理期貨買賣時風險管理，引述業內人士指證監會考慮要求券商在期貨客戶曾在30日內兩次未能按時清繳追繳孖展保證金，便不應再給予寬限，立刻斬倉。

證監會傍晚回應指，計劃發布期貨商的新風險管理指引，目前正就建議條文向業界「摸底（soft consultation）」，目標在今年內正式諮詢市場。

證監會特別指出，正草擬的條文並沒有要求期貨商在客戶30日內兩度未能依時還清追繳孖展時要強制平倉。草擬方案提出，期貨商不應再寬免相關客戶追繳保證金通知，並按自行訂立的政策決定是否須強制平倉。

證監：現有指引已要求 抵押品低於孖展要求應停止交易

報道引述期貨業人士指，當期貨客戶抵押品不足時，便不可為客戶進行交易，是有違國際慣例。

證監會則指，在現有指引已有提及，若期貨客戶抵押品價值低於孖展保證金要求，期貨經紀在收足客戶補孖展前，不應代客進行任何期貨交易。證監續指，從該會與本地業界的對話中，執行券商要求客戶提前滿足孖展要求才是慣例。

證監：個別券商在近兩年波動市 曾因客戶走數而陷違約風險

證監會又指，過去兩年金融市場極端波動，留意到部分券商在客戶未能滿足追孖展要求而蒙受損失，有券商甚至需要注資以防違約，反映部分期貨商沒有充足風險控制措施，所以該會考慮向期貨商提供更詳細指引。

證監會續指，為確保風險管理穩健，海外司法管轄區對期貨經紀商提出廣泛的風險管理要求，例如在保證金控制、壓力測試和客戶資產保護等，該會制定建議時有參考主要海外司法管轄區的相關規定。

為草擬建議指引，證監會去年底實地調查超過 40家不同規模的期貨經紀公司，收集最新業務資料，包括他們的保證金及其他管理風險方法。證監會稱，即使確定實行新風險管理指引，也會設立過渡期，讓券商準備就緒。

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