【元宇宙】 中移動香港建元宇宙　用戶可用手機App加入　促企業合作商機

▲ 中移動香港宣布4家企業加入其元宇宙。（彭振濠攝）

中國移動香港宣布其5G網絡客戶規模已突破200萬，並打算進軍元宇宙，透過MyLink手機App，用戶可自建可愛角色，而對商戶而言，加入後更可一試元宇宙效果。

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中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，現時中移動香港MyLink每月商品訂單交易額（GMV）為6000萬元，每月交易數超過30萬次，消費包括用支付月費或購買產品，而MyLink現時每月活躍用戶則為100萬。

▲ 中移動香港用戶可透過MyLink App 進入該公司的元宇宙。（彭振濠攝）

中國移動香港在其元宇宙數字空間發布會上宣布，其用戶規模突破200萬，並指旗下智慧生活手機應用程式MyLink用戶亦突破500萬，中國移動香港董事長李鋒指出，MyLink 實現了500萬用戶與金融、零售、旅遊等十多個行業、近千家實體門店和數千款產品進行《數字連接》的演進。

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據悉，首批進駐MyLink元宇宙的商戶包括聯合電子出版、華潤創業旗下Pacific Coffee、華泰國際、太平人壽(香港)及太平香港。中國移動香港MyLink執行總監譚卉表示金融丶銀行丶保險丶政府了餐飲都是該平台拓展目標，他強調生態平台要有更開放的形態，有信心吸引更多企業加入MyLink元宇宙，加入Web3.0聯盟。

據悉，MyLink用戶在手機App上可建立自己的元宇宙身份證，實現「一號一宇宙」，更可以自定個性化形象。另外，在該平台的MyCity的特色虛擬街區中，用戶可透過沉浸式體驗，例如通過減碳行為完成指定任務，澆灌自己的《虛擬花園》，獲得對應減碳值及裝飾品，另外，用戶還可以在好友之間作社交互動，購買商品獲得對應實體及虛擬產品等，增強MyLink宇宙與現實世界的聯繫。

中移動香港元宇宙要在MyLink 9.0版本才可體會，當中包括3大主題：「My Home」、「MyCity」和「MyGarden」，餐飲、購物、交通、金融等行業合作商戶將陸續進駐「MyCity」，並擁有專屬的建築物和門牌號，拓展城市版圖及行業分區，讓企業向市場提供創新體驗。

記者：彭振濠

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