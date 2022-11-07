【美國經濟】前儲局官員Bill Dudley：聯儲局在勞動力市場降溫方面　沒有取得任何成就

前紐約聯儲主席杜德利（Bill Dudley）表示，即使連續4次加息0.75厘，聯儲局對於勞動力市場降溫方面仍「沒有取得任何成就」。

杜德利周一（7日）在出席新加坡舉行的未來金融會議上指出，上周五（4日）非農就業人口新增26.1萬人，失業率略有上升，這與勞動力市場放緩並不一致。

杜德利又稱，聯儲局還有很多事情要做，但不幸的是，這會為世界其他地區帶來更大痛苦。他認為，隨著聯儲局收緊貨幣政策，美元升值，給其他新興市場經濟體帶來了更大的壓力，尤其是那些背負大量美元債務的地區。

杜德利指，聯儲局對這一切的反應是：真的很抱歉，對你們造成痛苦，但我們必須解決核心問題，即讓通脹降至2%。



杜德利表示，聯儲局主席鮑威爾想做的是，現在下得足夠的猛藥，這樣通脹預期就不會不穩定，這樣他日後就不必採取更激進政策。杜德利說，聯儲局在開始實施緊縮政策時非常緩慢，這一行為在其不得不第4次大幅加息中很明顯能顯示出來。

他說，「在收緊政策以減緩經濟增長並壓低通脹這一使命上，我們正處於開始階段，在放緩勞動力市場方面，聯儲局還沒有取得任何實際成就。」

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責任編輯：黃苑筠