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愛爾蘭鐵路重推「靜音車廂」 旅客盡享零噪音旅程

環球社會熱點 10:05 2022/11/08

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很多旅客乘搭交通工具、特別是長途旅程時，需要寧靜放鬆的休息空間。愛爾蘭鐵路公司最近宣布重推「靜音車廂」，專為追求安靜、希望享受旅程的乘客而設，而且更有「靜音用品」提供。旅客即日起可於網上預訂上述車廂，無需額外收費。

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愛爾蘭鐵路（Iarnród Éireann）發言人周一（6日）表示，會重推「靜音車廂」（Quieter Coach），為乘客提供更多選擇。發言人稱，車廂是為部分對聲音敏感、追求享受旅程、或需要安靜環境工作的乘客而設。「靜音車廂」外型與其他車廂不同，以鮮紫色為區分，且清楚標明必須保持安靜。

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愛爾蘭鐵路同時亦為乘客提供「靜音套裝」，包括耳機、太陽眼鏡及指尖陀螺，讓有需要乘客在旅程盡量放鬆身心。現時只有往來都柏林及科克（Cork）、有頭等艙的列車上設「靜音車廂」，收費與普通車廂相同。乘客即日起可於愛爾蘭鐵路官網預訂。

鐵路發言人稱，鐵路人員會確保車廂維持安靜，有需要的乘客亦可中途免費使用有關車廂，正考慮將服務擴展至更多班次。

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責任編輯：郭麗明

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