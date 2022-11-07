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【康方生物9926】獲里昂列中國生物技術領域首選 康方生物升5.2%

股樓投資 18:50 2022/11/07

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里昂表示，康方生物（09926）以其管理團隊和免疫腫瘤學(I/O)雙特異性抗體(BsAb)特許經營權表現突出，列集團為中國生物技術領域首選，並首予其「買入」評級，目標價40.9元。康方生物周一（7日）收市報31.5元，升幅5.2%。

 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

該行預計，康方生物2021至24年的收入複合年增長率為124.7%，主要受惠於2022年藥物的推出以及Penpulimab（PD-1單抗）的進一步銷售增長。隨著新上市藥品的銷售，該行認為集團有望於2024年達至盈虧平衡，料為8,200萬元人民幣。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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就集團表現，該行指其商業團隊應該預示著管道銷售的增長，其中I/O BsAb專營權涵蓋了大範圍的適應症，並處於領先地位。


【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

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撰文：鄭昊彤

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康方生物－B（09926） 港股 大行報告

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