【美國經濟】全美商業經濟協會報告：美企銷售下降幅度接近以往經濟衰退

據全美商業經濟協會（NABE） 發布的調查報告數據顯示，美國企業銷售的下滑程度，創下自2020年疫情防疫封鎖以來的新高，更接近過去數次經濟衰退時的水平。

NABE報告指，美國企業營收淨上升指數（NRI）在10月下跌至36點，遠低於去年4月74點的高位。NABE總裁 Julia Coronado補充，「這並不代表多數企業都預測營收會下降，但是目前的數據水平足以令人擔憂。」



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NABE商業狀況調查主席 Jan Hogrefe亦指出，有近三分之一受訪廠商表示，它們公司第三季營收的增長，均低於去年同期的近三分之二。

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記者：何珊如