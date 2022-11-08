本港今日傍晚將有血月月全食 月掩天王星罕見同時發生

香港再有罕見天文現象出現，港人今晚記得抬頭觀看。本港周二（8日）傍晚將出現血月月全食，錯過今晚將需等到2025年才能再見。據悉是次月食能在亞洲及北美看到，本港天文台已預測血月月全食奇景將持續約1小時，更會罕見地同時出現月掩天王星。

NASA揭開宇宙無聲「誤解」 公布英仙座星系團黑洞聲音 【下一頁】

是次血月月全食可在北美、太平洋、澳洲及亞洲地區觀看，本港亦屬可見範圍。屆時滿月將進入地球影子內，會變得愈來愈暗，因地球大氣層會將太陽發出的紅色光纖線，折射到月球令其變為紅銅色，因此被坊間稱為「血月」（blood moon）。

本港天文台預計，月全食將於周二（8日）傍晚6時16分開始，7時42分結束。而當月球恢復至圓形，即月偏食亦完結時則為夜晚8時49分。但由於地球影子難以被看見，所以有著「天文科學第一網」之稱的美國太空網（Space.com）指，民眾或難以見證開始時刻。

NASA公開木星新相 掀開神秘面紗 【下一頁】

天文台更指，是次月全食發生時更會罕見同時出現「月掩天王星」現象。天王星是太陽系其中一顆行星，由於距離地球遙遠，需用望遠鏡才能看到，且其較為暗淡。月全食時月球光度降低，更恰好公轉至天王星附近，甚至在傍晚6時58分時掩蓋天王星，直至7時47分才離開。

但由天王星進入月亮後方至完全不見，及從後方開始出現至完全無被遮掩，兩個過程分別耗時僅9秒，且需用望遠鏡才能看到，想見證甚至拍下奇景的市民需把握機會。美國太空總署（NASA） 亦建議，使用配有三腳架的相機，並將曝光時間調至數秒拍攝。

至於月全食，下次將於2025年3月14日出現，明年及2024年都有月偏食，天文台亦指夜晚7至8時月亮升得較高時全港地區都可見到，似乎較為輕鬆。但若希望仔細觀察，天文台則建議前往向東，且視野較為廣闊的地方。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀