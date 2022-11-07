【科技巨頭】傳Twitter炒錯人　正召回數十名前員工

據《彭博社》報導，在馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購Twitter後，解僱了大約一半的員工。但在裁員後，公司才發現「擺烏龍」，現正聯繫數十名已被解僱的員工，並要求他們重返工作崗位。

Twitter最近裁減近3700人，包括信任和安全團隊的員工。報導引述知情人士指，，管理階層在裁員後意識到，這些員工的工作和經驗可能對馬斯克對公司未來的新構想是必要的，因此要求部分被解僱員工返回工作崗位。

有員工在Twitter上發文，指負責通訊、內容管理、人權和機器學習道德的團隊以及一些產品和工程團隊都因解僱而遭到破壞。

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責任編輯：黃苑筠