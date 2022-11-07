【美國中期選舉】州務卿成新戰場 恐影響24年總統大選

美國前總統特朗普與支持者一直聲稱，2020年總統選舉有舞弊，不斷尋找機會推翻結果。近日有文件披露，大批懷疑當年大選被操控的人士組成聯盟，投身州務卿選舉，阻止民主黨人當選。由於州務卿職務包括核准州內選舉結果，中期選舉的結果恐怕亦會影響2024年總統大選。

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根據競選財政文件披露，13名共和黨人士聯手第三方及獨立候選人，在27個州與民主黨人打對台，角逐「州務卿」（secretary of state）之位。共和黨一名高層幕僚透露，為抗衡民主黨投入最少3,100萬美元（約2.43億港元）競選，共和黨亦投放2,300萬美元（約1.81億港元）。

多名否定2020年大選結果人士組成美國優先州務卿聯盟（America First Secretary of State Coalition），並派出多人參加2022年州務卿選舉。聯盟表明，如有候選人當選，將修正美國的錯誤，特朗普（Donald Trump）將在2024年再次成為總統。

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民主黨憂慮，如有否定2020年大選結果人士出任州務卿，未來選舉中可能違背選民意願。出戰亞利桑那州（Arizona）州務卿的共和黨人Mark Finchem曾表示，拜登能在2024年勝利是「痴心妄想」。明尼蘇達州州務卿候選人Kim Crockett亦批評，2020年大選結果被操控及不合法。

有專家擔憂，一旦有聯盟候選人成功當選州務卿，恐怕進一步破壞選舉程序的可信性，甚至造成更大混亂。兩黨政策中心選舉項目人員Rachel Orey指出，如2024年總統選舉再次爭持激烈，恐怕如國會山莊暴動的場面將會重演。

州務卿職責之一為核實州內各大選舉結果及監督選舉事務，如在2020年時州務卿便需要決定，如何在未有疫苗的情況下，安全地舉行總統大選投票。2020年時，喬治亞州的共和黨籍州務卿Brad Raffensperger便拒絕更動結果，最終該州由拜登獲勝，取得16張選舉人票。

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責任編輯：吳漢培