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【iPhone】外媒盤點歷代最好、最差iPhone　對iPhone 6S及6S Plus又愛又恨？

科技 18:40 2022/11/07

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科技網站《SlashGear》近日點評的5大最差iPhone之中，竟然包括「Rokr E1」（左），該款產品是由Motorola與蘋果電腦合作推出、首款內建iTunes軟件的手機。iPhone 6S/6S Plus機款（右）則同時出現在最佳及最差iPhone榜上。

蘋果自2007年推出首款iPhone以來，歷代眾多iPhone之中，哪款是各位果迷至愛？另有哪款iPhone機款令果迷最失望？科技網站《SlashGear》近日分別列出了歷代最佳、最差iPhone名單，並點名評選各機款上榜原因。

《SlashGear》指出8款最佳機款分別為：

  • iPhone 4S
  • iPhone 3G
  • iPhone 3GS
  • iPhone 6S
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone X
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max

該科技網站指出，這些上榜機款都具備「升級幅度大」和引領手機設計潮流發展等矚目的優點。以最新推出的iPhone 14 Pro系列為例，iPhone 14 Pro系列機款發展出的「動態島」瀏海設計，且搭載可利用衛星SOS緊急服務，為手機通訊的帶來一翻革新。

【嘲諷蘋果】三星新廣告嘲諷蘋果？　籲圍牆下果迷轉用摺機

【蘋果Siri】蘋果擬改良語音助手Siri　簡化「Hey Siri」觸發語句 

iPhone 4S則為首款配備Siri語音助手的iPhone；iPhone 3G/3GS均帶來應用程式商店App Store與飛躍的網速效；iPhone 6S/iPhone 6S Plus機身採用航空級7000系列鋁合金材料，並配備Touch ID指紋辨識；而蘋果迎來十周年推出的iPhone X則帶來了Face ID人臉辨識解鎖以及瀏海凹槽設計。

此外，歷代最差的5款iPhone，則分別為：

  • 採用塑料廉價機殼的iPhone 5C
  • 引發天線門災情的iPhone 4（內部天線影響收訊的設計）
  • 把強大的效能規格塞進過時機身外觀的iPhone SE
  • 機身容易彎曲變形的iPhone 6及iPhone 6 Plus

Rokr E1儲存空間過低 定位不明

最匪夷所思的是，最後一款上榜的「最差iPhone」竟然包括「Rokr E1」，該款產品是由Motorola與蘋果電腦合作推出、首款內建iTunes軟件的手機。《SlashGear》解釋，雖然Rokr E1不具備iPhone的稱號，甚至不是智慧型手機，但該產品的定位不明確，導致市場反應差，而且內建儲存空間過低，只能仰賴昂貴的擴充卡來支撐。 

【iPhone 14 Pro】鄭州富士康生產逾85% iPhone 14 Pro系列　蘋果公告將影響供貨

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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