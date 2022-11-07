【AAPL】蘋果指因中國疫情 料 iPhone 14 出貨量將低於預期

蘋果（美：AAPL）周日（6日）表示，由於中國疫情限制，暫時中斷了鄭州裝配廠的生產，故預計iPhone 14 Pro及 iPhone 14 Pro Max 的出貨量將會低於此前預期。



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該裝配廠在聲明中指「目前的產能已大大降低」，而且「客戶將經歷更長的等待時間才能收到他們的新產品」。

上月已有外媒報道，蘋果在鄭州的主要工廠擁有近20萬名員工，但工人因嚴格防控措施相繼離開工廠，故料本月iPhone產量會下降30%或以上。

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記者：何珊如