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【科技巨頭】據報Meta本周大幅裁員　規模為成立以來最大

環球政經 18:28 2022/11/07

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在全球首富馬斯克（Elon Musk）入主Twitter（美：TWTR）而大幅裁員之際，另一間科技巨頭Meta（美：META）亦傳出本周開始大規模裁員，料將影響數以千計員工。

據《華爾街日報》引述知情人士報道，社交平台Facebook母公司Meta計劃本周開始大規模裁員，最快周三（9日）公布，料涉及千計職位，可能是公司成立以來最大規模的裁員。

截至今年9月，Meta有超過87,000名員工。料是次裁員佔比不及Twitter，但預計受影響工人數或是大型科技公司一年來最多的。

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責任編輯：黃苑筠

 

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美股 Meta Twitter（美：TWTR） Twitter 裁員 Facebook 社交平台

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【科技巨頭】傳Twitter炒錯人　正召回數十名前員工

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