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【美國中期選舉】美清談節目被指「民主黨打手」主持曾公開向拜登示愛

環球社會熱點 08:35 2022/11/08

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美國中期大選將於周二（8日）開始投票，兩黨積極走訪各地拉票。美國霍士新聞（Fox News）發現，清談節目《Late Show》主持Stephen Colbert似乎是民主黨支持者，今年為止，Colbert已邀請最少13位民主黨國會議員上節目，被質疑是「民主黨打手」。

美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生 【下一頁】

霍士新聞報道指，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的《Late Show》，已淪為民主黨政客及拜登政府官員「一站式商店」，主持Stephen Colbert的言論明顯帶有反保守派及共和黨立場。

霍士新聞指《Late Show》2022年以來，已邀請最少13位民主黨議員、13名拜登（Joe Biden）與前總統奧巴馬（Barack Obama）年代的政府官員上節目，包括馬薩諸塞州民主黨眾議員沃倫（Elizabeth Warren）、加州眾議員佩洛西（Nancy Pelosi）及交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）等。

Colbert讓佩洛西於節目內發表政見，她揚言民主黨有望繼掌眾議院；並容許眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）支持者叫口號，猶如民主黨造勢節目。

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「星爵」批民主黨治下洛杉磯極混亂 公開支持共和黨候選人 【下一頁】

Colbert於8月訪問白官發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）時，毫不諱言稱與總統是「好朋友」，甚至在節目直稱「我愛拜登」（I love him）。Colbert今年內邀請最少15位自由主義記者及作家，可見節目帶有明確政治取態。

霍士新聞發現，今年只有一名共和黨議員獲邀在《Late Show》出現，為伊利諾州眾議員金青格（Adam Kinzinger）。他去年「倒戈」贊成彈劾特朗普（Donald Trump），亦是負責調查國會暴亂事件的委員會成員。

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責任編輯：郭麗明

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