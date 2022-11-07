【AI概念股】 AI概念股再迎來好消息 內地構建網絡空間命運共同體 商湯股價發力狂飆35%

近日AI概念股傳來多個政策利好消息。其中，中國國務院新聞辦公室發布《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書，提及內地去年數字經濟規模達45.5萬億元人民幣，佔國內生產總值比重為39.8%，同時提及大力培育人工智能、物聯網、下一代通信網絡等新技術新應用，推動經濟社會各領域從數字化、網絡化向智能化加速躍升，進入創新型國家行列。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

受消息刺激，商湯（00020）股價隨即炒上，全日愈升愈有，更以最高位收市，收報1.8元，大升35%，成交額15.2億元。

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另外，國家工信部公布，近日批覆組建國家石墨烯創新中心、國家虛擬現實創新中心、國家超高清視頻創新中心等3家國家製造業創新中心。其中，國家虛擬現實創新中心依托南昌虛擬現實研究院有限公司組建，聚焦虛擬現實產業發展的關鍵共性技術難題，建設關鍵共性技術研發、測試驗證、檢測、技術服務、人才培養和國際合作等平台，以逐步構建覆蓋虛擬現實全產業鏈的產業創新生態，推動虛擬現實產業高質量發展。

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記者：郭秀慧