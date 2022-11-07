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【大行報告】滙豐研究：料明年開始實現盈利 首予奈雪的茶「買入」評級

股樓投資 17:58 2022/11/07

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滙豐研究預料奈雪的茶（02150）將於明年開始實現盈利，首予其「買入」評級，目標價為7.3元，相當於2023財年市盈率55倍。奈雪的茶周一（7日）收市報5.09元，升幅3%。

 

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

該行預料公司2022至2024財年開店數目的年均複合增長率為29%，實現收入年均複合增長率達34%，相對於今年上半年淨利率為負12.4%，料2023財年淨利率增至2.8%，至2024年進一步升至4.8%。該行認為，公司目前希望透過優化其產品組合，以及普遍降低產品均價以擴大客戶群中取得平衡，相信公司可通過成本控制改善毛利，創造出長期增長穩健的結構性基礎。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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奈雪的茶上季錄得淨新增69間茶飲店，同期關停17間茶飲店，至今年第三季止集團共經營973間「奈雪的茶」茶飲店。


【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

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撰文：鄭昊彤

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買入 奈雪的茶（02150） 港股 大行報告
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