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【有相睇】淘大花園一房398萬售 時光倒流至16年

股樓投資 17:56 2022/11/07

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樓價近月顯著回落，加上憂慮息口向上壓力增加，業主持貨信心持續受挫。美聯物業黃家明表示，牛頭角淘大花園O座低層8室，實用面積285平方呎，屬於一房間隔，獲睇樓一日的外區用家以398萬元承接，實用呎價13,965元。翻查成交紀錄，相若成交價的交投已要追溯至2016年11月，當時M座低層7室以395萬元易手，意味成交價重回6年前。

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資料顯示，原業主於2012年4月以225.8萬元購入上述單位，持貨超過10年，帳面獲利172.2萬元，單位升值76％。
 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

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撰文 : 蔡子俊

美聯物業 二手市場 淘大花園 牛頭角
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