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【新加坡航空】新加坡航空明年機票減價　同步增加載客量

商業 17:53 2022/11/07

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新加坡航空公司高管表示，該企應會在2023年降低機票價格應對挑戰。（資料圖片）

新加坡航空公司（Singapore Airlines，SIA）高管今（7日）表示，隨著競爭航空公司為了增加載客量，在疫情期間召回閒置的飛機，該企應會在2023年降低機票價格應對挑戰。

【放寬旅客入境】預先登記訪港旅行團　「黃碼」旅客將可進入旅遊景點、指定餐廳

新航商業執行副總裁李立興在財報會議上表示：「我們預計明年的乘客收益率（即機票價格）將不會保持在2022年的高水位。」

農曆新年　機票預訂量多

隨著國際邊境重新開放以及第3季旅遊需求強勁反彈，根據《路透社》統計顯示，新航集團旗下的航空公司，其第3季度的機票價格比2019年同期高出32%，而載客量僅比2019年增加了68%，第2季度亦創收入紀錄新高。

李立興表示，在2023年1月農曆新年期間，機票預訂量表現強勁，當中以促銷機票表現最為優異。

該發言人早幾日表示，在農曆新年之後，燃料價格上漲、整個供應鏈的通脹壓力、地緣政治問題和全球經濟衰退的風險，仍會是業界需擔憂的問題。

【台灣遊】台灣今起開放旅行團入境　業界：旅客主要來自日本、南韓

【日本食品】日本農水產品出口額創新高　輸港雞蛋賣貴1.5倍

責任編輯：李智美

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