【無與輪比@iM網欄】舒適穩定關鍵 淺談懸掛系統（上）

朋友最近新車落地，問駕同款車的筆者可有After Market避震選擇。的確，筆者的Model Y偏硬，筆者使用尚可以，但家有初生兒的朋友肯定會嫌不夠舒適了。

避震以至整個懸掛系統對駕駛感、乘坐質素，以至安全性都極為重要，今期也就簡單討論一下。

一般私家車只有4點接觸路面，就是4個車輪，而車輪與車架或車身的連結，便是懸掛系統；而朋友所講的「換避震」，是常見的改裝部分，避震是懸掛系統的一部分，先不討論避震的結構功能（如高低軟硬可調），其「軟」、「硬」、「行程」、「阻尼」，就大致決定了舒適性及穩定性。一般而言，舒適性愈高，車子過彎時的傾側會愈大，因為避震相對較「軟」。然而如果可做到有一定舒適性的同時，出入彎仍可保持穩定，那便是功力所在了。

至於整個懸掛系統，我們常聽說「雞肶」、「杯士」老化，這些都是懸掛系統的一部分。以私家車而言，現時大部分新車都採用獨立懸掛，即每個車輛都是獨立地連結於車架，好處是其貼地性更高，即更咬地，相對便會更加安全了。

獨立懸掛在結構上，又可大致分為雙搖臂、多連桿及麥花臣。雙搖臂（Double Wishbone Arm），顧名思義，Wishbone就如雀鳥的胸骨，雙搖臂就是用兩根搖臂的端點分別連着輪轂支架的上方和下方，另外兩端接着車身，它的優點是輕巧之餘，並能提供足夠的固定強度，上臂通常比下臂短，車輪往上活動時上搖臂的搖擺半徑短，因此橫向移位較下搖臂多做成負傾角，抵銷了車身Rolling，令車胎跟地面盡量保持垂直；至於多連桿懸掛是在這個基礎下進一步發展出來，利用4至5條甚至更多的連桿，能更精準地控制車輪上下活動的傾角（Camber）和束角（Toe）。

篇幅所限，下次再談麥花臣懸掛。

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作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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