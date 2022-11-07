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【能源危機】德國擬2023年能源價格上限草案 預留830億美元用於能源價格上限

環球政經 18:21 2022/11/07

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據外媒報道，德國政府提出能源價格上限能源草案，將花費 近830 億美元，以資助2023年的天然氣和電力價格上限，並包括上月德國政府公布能源計劃的細節。

德國政府上月已公布一項達2,000億歐元的能源計劃，由政府通過發債及徵收暴利稅，以填補上限價與市場價之間的差額，但該能源計劃被其他歐洲國家批評「破壞歐洲內部市場」。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

德國以往依賴俄羅斯進口能源，在俄烏戰爭後則引發能源供應危機。為增加能源供應，德國政府上月已宣布三座核電廠將全數延後除役，最遲將至2023年4月中旬。

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁

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記者：何珊如

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天然氣 能源供應 能源危機 電力 俄羅斯 德國 經濟

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