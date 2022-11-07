【能源危機】德國擬2023年能源價格上限草案 預留830億美元用於能源價格上限

據外媒報道，德國政府提出能源價格上限能源草案，將花費 近830 億美元，以資助2023年的天然氣和電力價格上限，並包括上月德國政府公布能源計劃的細節。

德國政府上月已公布一項達2,000億歐元的能源計劃，由政府通過發債及徵收暴利稅，以填補上限價與市場價之間的差額，但該能源計劃被其他歐洲國家批評「破壞歐洲內部市場」。



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德國以往依賴俄羅斯進口能源，在俄烏戰爭後則引發能源供應危機。為增加能源供應，德國政府上月已宣布三座核電廠將全數延後除役，最遲將至2023年4月中旬。

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記者：何珊如