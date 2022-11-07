市場續炒通關 恒指全日再升435點 高盛推薦11隻通關概念股

國家衛健委雖重申不動搖動態清零防疫政策，惟未有降低市場對內地通關的樂觀預期，加上華府官員傳完成對中概股的首輪審計，資金本周續回流中資股。恒指今日高見16821點，繼上周五後全日再升435點收報16596點。本地股方面，滙豐(00005) 上升3.7%收報43元，港交所(00388)上升5.4%收報259.6元，友邦(01299) 上升3.3%收報67.7元。

國營北京廣播電視台 傳入股快手1% 詳情請看【下一頁】

高盛推薦內地通關受惠股名單：

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【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

中資股方面，中國海外(00688)上升3.1%收報16.48元，騰訊(00700) 上升2.8%收報245.4元，工行(01398) 上升2.5% 收報3.58元。紫金(02899) 向復星(00656) 旗下公司收購招金(01818)兩成股權，紫金全日上升10%收報8.92元，招金上升10%收報7.5元，復星上升7%收報5.32元。

個別大行亦開始為假設內地快將通關而提供投資策略。高盛認為，內地有望於明年第二季通關。該行亦推薦11隻本港上市的通關受惠股，主要來自消費、旅遊及博彩等板塊。

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