御庭軒兩房平台戶連60萬豪裝523萬售 移民業主帳蝕75萬離場

近期受加息影響，整體入市氣氛平平。中原地產麥家寶表示，粉嶺御庭軒6座低層連平台戶，單位建築面積654平方呎，實用面積460平方呎，2房間隔，連約158呎平台，附約60萬元豪華裝修，放盤時開價約610萬元，由於業主移民急讓，議價後以523萬元易手，實用面積平均呎價11370元，累減87萬元，對比市價低近一成。

麥家寶指，新買家為新婚客，見業主提供合理議價空間，亦可省卻一筆裝修費用，即購入單位上車自用。據了解，原業主則於2019年11月以598萬元購入上址，持貨3年轉售，帳面蝕讓約75萬元離場。

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