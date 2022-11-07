【大行報告】瑞信：創新藥物前景好 維持中生製藥「跑贏大市」

瑞信表示，中生製藥（01177）第三季銷售增長強勁穩固，惟屬預期之內。同時集團管理層重申其2022年的銷售指引，並料2023財年銷售增逾10%，高於該行9%的預期。由於創新藥物前景良好、密集的商務拓展(BD)時間表和進一步的政策風險有限，該行維持其「跑贏大市」評級及目標價6.8元。 中生製藥周一（7日）收市報4.38元, 升幅3.3%。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

對於藥物penpulimab、anlotinib、Ganmei及F-627，該行認為集團目標在2023財年達到100億元人民幣屬進取。集團亦有目標每年至少進行五次BD交易, 在2022財年，公司或有另外兩筆BD交易完成。另外由於美國外國投資委員會（CFIUS）正在審查，集團收購生物醫藥公司F-Star的交易已延長至11月18日。

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

早前中生製藥（01177）宣布，今年第三季收入約74.7億元（人民幣．下同），按年升約21.3％。今年首三季收入累計226.7億元，按年升約10.5％。

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤