【中美角力】 傳為避美制裁 阿里巴巴等中資芯片商調整芯片設計 降低處理器生產速度

外媒引述消息報道，由於美國上月宣布一系列芯片出口管制措施，令阿里巴巴（09988）及上海初創公司壁仞科技（Biren Technology）等已在代工商台積電（美﹕TSM）進行昂貴測試的內地芯片設計公司，被迫叫停生產，並為旗下最先進的芯片修改設計，以降低運算速度，企圖避開美國新芯片出口管制。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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報道指，為確保符合美國新法規，上述中國芯片設計公司將芯片的運算速度降至600 GB/S以下。報道又指，阿里旗下「平頭哥（T-Head）」團隊在研的5納米處理器，原訂短期內發布首款自家研發圖像處理器，然而若進行修改，可能需要在台積電進行另一次生產測試，意味著或較原計劃延遲數月，並預料阿里可能將為該修改額外產生1,000萬美元或以上成本。

股價走勢上，阿里今日（7日）逆市下跌，一度低見66.3元，最多跌5.2%，收報69.7元，跌0.3%，成交額69.2億元。

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記者：郭秀慧