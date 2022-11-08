【美國中期選舉】5大選戰勢均力敵 民主黨或有11月驚奇

美國周二（8日）將舉行中期選舉投票，多個民調顯示共和黨支持度領先，甚至能重奪兩院控制權。但有分析指民主黨或能夠在5場選戰意外取勝，獲得額外「驚喜」，包括2場州長選舉、2場參議員選舉及1場眾議員選舉，寫下「11月驚奇」。

共和黨美國中期選舉民調稍領先 民主黨續打民主牌 【下一頁】

美國《國會山莊報》（The Hill）指，雖然愈來愈多民調顯示，選民已將經濟及通脹列為首要關心議題，民主黨或將迎來紅色浪潮，但仍有機會在5場選舉中意外取勝：

亞利桑那州（Arizona） 州長選舉

現任州長為共和黨籍的道格·杜席（Doug Ducey），因任期上限而無法爭取連任。民主黨候選人為霍布斯（Katie Hobbs），她曾出任該州州務卿（secretary of state），因批評前美國總統特朗普（Donlad Trump）指責州內馬里科帕縣（Maricopa County）點票結果造假說法而更加知名。

而共和黨籍候選人萊克（Kari Lake）此前任職當地新聞主持，曾質疑2020年大選造假並獲特朗普背書支持。《霍士新聞》（Fox News）上周民調顯示，萊克以47%支持率僅領先霍布斯一個百分點。麻省波士頓愛默生學院（Emerson College） 上周五（4日）發布民調亦指，兩人勢均力敵。

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俄亥俄州（Ohio）參議員選舉

俄亥俄州是傳統搖擺州份，雖然其民主黨參議員Sherrod Brown於2018年成功連任，但普遍認為當地自2016年特朗普上任後已轉紅。共和黨候選人萬斯（J.D. Vance）被視為大熱人選，獲得特朗普支持，愛默生學院民調亦顯示他領先對手數個百分點。

其對手為現任民主黨眾議員瑞安（Tim Ryan），他將萬斯形容為特朗普的「馬屁精」（ass-kisser），亦成功把自己打造成非不理性候選人。分析指，根據當地參議院選舉歷史，不應否定瑞安取勝可能。

俄克拉何馬州（Oklahoma） 州長選舉

現任共和黨籍州長斯蒂特（Kevin Stitt）正尋求連任，但他並未和當地原住民部落續簽狩獵及捕魚協議等措施，已引來多個大型部落批評。民主黨候選人霍夫邁斯特（Joy Hofmeister）曾為共和黨人，曾出任州內公共教育官員，她亦利用教育及犯罪議題追擊斯蒂特。

雖然俄克拉何馬州被外界視為紅州，但上周四（3日）公布民調顯示，斯蒂特支持率為45%，霍夫邁斯特則有44%，另一調查亦顯示，斯蒂特僅以48%支持率領先3個百分點，兩者都屬誤差範圍。

「星爵」批民主黨治下洛杉磯極混亂 公開支持共和黨候選人 【下一頁】

蒙大拿州（Montana）第一選區眾議員選舉

雖然曾在特朗普時期出任是內政部長的津克（Ryan Zinke）以雙位數優勢，於2014年及2016年取得眾議院席位，但他離任時需接受多項調查，年初時僅以2個百分點險勝黨內初選，反增民主黨對手Monica Tranel競爭力。

2020年人口普查令當地再增額外席位，且新地圖顯示該區在2020年選舉中，特朗普僅取得7個百分點優勢。無黨派立場《庫克政治報告》（Cook Political Report）亦已修改預測，雖然仍指津克處於領先，但評價已從「很可能由共和黨人取勝」（likely Republican）改為「傾向共和黨取勝」（lean Republican）。

威斯康星州（Wisconsin）的參議員選舉

現任共和黨籍參議員約翰遜（Ron Johnson） 正尋求第二次連任，民主黨籍的副州長巴恩斯（Mandela Barnes）正尋求打破局面。大部分民調顯示約翰遜領先，但差距屬於誤差範圍。

約翰遜今年被指參與選舉造假計劃，但他已經否認。而巴恩斯則一直被外界批評未能打擊犯罪情況。《庫克政治報告》此前認為兩人「機會均等」（toss-up），但已修改為「傾向共和黨取勝」。

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責任編輯：李俊儀