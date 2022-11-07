▲ 【金融基建】中銀香港首次引入藍色債券 助深圳市政府在港發行50億元離岸人民幣債券

中銀香港 （02388） 公布，協助深圳市政府再度在港發行離岸人民幣地方政府債券，更首次引入藍色債券品種。該行將擔任此次債券發行的聯席主承銷商兼聯席帳簿行，並以獨家綠色和藍色結構顧問身份，協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。

集團指本次債券發行規模為50億元（人民幣，下同），包括2年期24億元、3年期15億元和5年期11億元，其中，3年期為綠色債券，5年期為藍色債券，定價利率分別為2.42%、2.65%和2.83%。簿記定價峰值訂單規模達151.37億元，訂單倍數高達3.03倍。

有助擴大及深化本地離岸人民幣債務市場

中銀香港副總裁袁樹指，深圳市政府再度來港發債，有助進一步促進深圳和香港跨境金融互聯互通的合作及發展，同時擴大及深化本地離岸人民幣債務市場，在推進人民幣國際化上起良好示範作用。

他提到國際資本市場對債券的認購反應，體現對深圳市發展高度認可，又指深圳市政府去年開創全國首發地方政府綠色債券先河，本次發債加入保護海洋生態環境理念，新增藍色債券，豐富債劵品種，有利於鞏固及提升香港作為亞洲綠色和可持續金融樞紐的地位。

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編輯：葉志偉