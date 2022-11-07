▲ 【退休計劃】宏利投資管理：港人普遍將家庭資產用於現金及銀行存款 令實際退休收入較理想為低

宏利投資管理調查發現，在職港人退休後的收入為目前收入約33%，港人預計平均每月需21,287元才可於退休後維持舒適的生活，而其「理想」的退休收入金額，事實上為他們目前的收入水平高約73%。宏利指，理想與預期的退休收入出現差距的其中一個原因是，香港人平均將家庭資產的41%用於現金和銀行存款。

宏利投資管理亞洲區多遠資產高級經理盧淑華預計，聯儲局於明年下半年開始減息，減息下美元將轉弱，帶動多種目前走弱的貨幣反彈，港元因與美元掛鈎故不受惠。以5年投資期年計，股票方面，她看好新興市場及日本、中港除外的亞洲市場，固定收益方面則看好新興市場、亞洲（日本除外）及香港地區等企業債，如亞洲企業債券收益回報客觀，預測回報為7.5%。

她認為，美股估值偏高，股市調整後升幅較細，因此美國大型及小型股5年預測回報約6.1%及10.5%。

20年退休規劃可跑贏通脹

宏利高級執行總監兼亞洲區養老金業務部退休策劃、戰略及革新主管譚旭輝指，透過投資回報「自製長糧」需時，但20年退休規劃均可跑贏通脹，建議5年內退休人士應選擇以固定收益為主的投資產品作分散投資，避免一次性拿取強積金或作銀行存款，以免跑輸通脹及違約風險。

宏利推出領先思維系列研究報告「不一樣的亞洲」，當中由團隊專屬創建的退休收入估算機，退休收入估算機只需輸入年齡、薪金收入及總投資資產等3項（包括他們的強積金供款）資料，即可據香港市場環境及通脹估算退休時每月可獲收入

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記者：宋佩恩