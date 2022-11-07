【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

其他股評時段:

01:40 有成交下港股大夾倉

03:10 00020 商湯超跌反彈

04:00 03380 龍光停牌

05:25 恒指升勢不及上周五全面

07:45 淡友平倉？

08:30 00700 騰訊成交一般

09:20 01211 比亞迪

10:55 內房股集體大升？

12:05 00005 滙豐抽升上50天綫

18:20 投資者應開始謹慎

20:28 01299 友邦

22:59 內地股市資金淨流出

26:53 00388 港交所

29:22 04252 綠債

36:15 09988 阿里巴巴

39:10 00836 華潤電力

41:40 01696 新意網

43:10 00175 吉利汽車

48:50 恒指仍需補裂口

50:50 01263 柏能集團



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription