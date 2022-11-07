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【多圖】澐璟兩房經改動示位陪你睇 用色鮮明 波浪動感設計展活力

股樓投資 17:13 2022/11/07

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華潤置地（海外）及保利置業（00119）合作發展的啟德澐璟，今再多開放三個示範單位，其中兩個為兩房戶型，均以3B座28樓C室為藍本搭建，實用面積568 平方呎，屬兩房連儲物房間隔。經改動示範單位用色鮮明，採用簡約橡木牆身搭配抛光金屬瓷磚、拉絲不銹鋼及銀箔天花，形成風格強烈的視覺反差，盡顯維港奢華氣派。開放式廚房工作檯面呈L形布局，備餐空間充足。主臥室為住客提供舒適安逸的空間，以濃厚藝術色彩的雲彩壁畫作為視覺核心，展現住戶品味。

3B座28樓C室經改動示範單位

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另外同步開放上述戶型的交樓標準示範單位，標準層單位層與層之間高度達3.15米，間隔寬敞實用，空間感十足。單位客飯廳呈長方形設計，客廳外接環保露台，配以落地玻璃設計，視野極盡開揚。

3B座28樓C室 交樓標準示範單位

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發展商還開放了一個三房大單位的交樓標準示範單位，以8座28樓B室為藍本搭建，實用面積1,187平方呎，間隔方正實用，寬敞舒適，設私人獨立電梯大堂，私隱度特高。單位以雙扇實木大門設計，別具大宅氣派，大門玄關配有入牆鞋櫃。

8座28樓B室 交樓標準示範單位

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 澐璟 啟德 保利

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