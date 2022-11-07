【放寬旅客入境】預先登記訪港旅行團　「黃碼」旅客將可進入旅遊景點、指定餐廳

▲ 政府宣布將在本月向入境旅行團旅客推出針對性安排。（資料圖片）

政府宣布將在本月向入境旅行團旅客推出針對性安排，在預先登記行程的情況下，入境旅行團旅客在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間，可進入指定旅遊景點及於指定餐飲處所的分隔區域用膳。

【燒烤場重開】步入秋冬燒烤旺季 BBQ食品料生意升最多3成

政府今日公布，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及在考慮到由旅行代理商接待並由持牌導遊陪同入境旅行團，可協助有關旅客在遵守防疫措施的情況下進行旅遊活動，將在本月向入境旅行團旅客推出針對性安排。

有關針對性安排容許由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客，在預先登記行程的情況下：

（一）在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入包括主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點；及

（二）在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用膳。

政府同時會探討是否可在平衡疫情風險下，容許只在香港短暫逗留的入境旅行團旅客，在抵港後進行較少核酸檢測，及在行程期間每天進行快速抗原測試。

據政府公布，入境旅行團要獲得以上針對性安排，有關的持牌旅行代理商須事先向香港旅遊業議會（旅議會）登記相關入境旅行團的行程，亦須承諾嚴格遵守適用的防疫措施，例如要求入境旅行團旅客使用「安心出行」流動應用程式及符合「疫苗通行證」的要求、工作人員在接待旅客期間必須全程佩戴口罩等。相關資料將於稍後上載至旅議會網頁（www.tichk.org）。

【台灣遊】台灣今起開放旅行團入境 業界：旅客主要來自日本、南韓

【甜品商機】港式甜品楊枝甘露在台引起風潮 台企搶推相關產品

責任編輯：葉泳珊