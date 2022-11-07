▲ 【吉利175】吉利汽車10月銷量按年增36% 極氪月交付量突破一萬

吉利汽車 （00175） 公布，連同合資品牌，10月汽車銷售達152,263輛，按年增36%、按月增17%。吉利汽車早前預告分拆的「極氪」月交付量突破1萬，單月交出10,119輛，該品牌去年10月首度交付首款汽車「極氪001」，按月計則增22%。年內，極氪交付4.96萬輛汽車。

其他品牌方面，主品牌「吉利」10月銷售119,874輛汽車，按年增34%；持股50%的領克上月銷量為16,439輛，按年跌24%；同樣持股50%的睿藍上月銷量5831輛。

單月逾15萬汽車銷量中，32,273輛屬於新能源汽車，按年增3.5倍。當中，純電動車佔26,781輛，按年增3.5倍；插電式混動汽車佔4289輛，按年增2.9倍；油電混動車佔1203輛，去年同期只有2輛。

綜合今年首10個月，吉利汽車銷量按年增10%至114.2萬輛，新能源汽車佔27.3萬輛，按年增4.2倍。

吉利汽車表示，除上述銷量所披露外，今年10月，領克品牌汽車實現「創新訂閱模式」，向歐洲市場的訂閱客戶交付1,675輛汽車，而首10個月累計實現以創新訂閱模 式交付合共10,662輛汽車。



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編輯：麥德銘