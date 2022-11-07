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【異動股】 GOGOX研設送貨機械人 以大型屋苑、甲廈等作試點 股價急升近16%

股樓投資 16:50 2022/11/07

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本港物流服務快狗打車GOGOX（02246）有新動作。有報道指，GOGOX擬與本地初創企業Rice Robotics合作，將於部分大型屋苑、甲級寫字樓，以及園區如科學園等擺放「最後一哩路」自動送貨機械人，以收集數據，目標是提升司機的派送效率，以達至節省人手及運輸時間，初步估算每日可節省兩至三成派送時間，而項目擬最快3個月內在進行場景試驗。

股價走勢上，GOGOX隨大市反彈，曾高見4元，最多升近16%，全日以接近最高價收市，收報3.99元，升15.7%。

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁

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記者：郭秀慧

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快狗打車（02246） 異動股 司機 機械人 運輸

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