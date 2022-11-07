【異動股】 GOGOX研設送貨機械人 以大型屋苑、甲廈等作試點 股價急升近16%

本港物流服務快狗打車GOGOX（02246）有新動作。有報道指，GOGOX擬與本地初創企業Rice Robotics合作，將於部分大型屋苑、甲級寫字樓，以及園區如科學園等擺放「最後一哩路」自動送貨機械人，以收集數據，目標是提升司機的派送效率，以達至節省人手及運輸時間，初步估算每日可節省兩至三成派送時間，而項目擬最快3個月內在進行場景試驗。

股價走勢上，GOGOX隨大市反彈，曾高見4元，最多升近16%，全日以接近最高價收市，收報3.99元，升15.7%。

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記者：郭秀慧