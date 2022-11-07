【2022稅貸戰】滙豐推最低稅貸息1.65厘 較中銀1.68厘低

▲ 滙豐稅貸息1.65厘，較中銀香港低。

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滙豐（HSBC）將於明天（11月8日）推出個人稅務貸款：「交稅萬應錢」計劃，以借150萬元及還款期1年計，最低稅貸息為1.65厘，較中銀香港（02388）的1.68厘低。

不過，滙豐相比去年相同條款的稅貸息為1.57厘，今年的稅貸息1.65厘，加價0.08厘或5.1%。滙豐的稅貸推廣優惠由11月8日至12月12日，且有現金回贈1500元。

個人稅務貸款自9月29日開鑼後，由中銀香港搶頭啖湯，至今僅一個多月，已有銀行打折，變相減價一成。此外，再有兩間金融機構加入稅貸戰，包括建行亞洲新推信用卡網上交稅有賞計劃，累積繳交稅款8萬元或以上，最高現金回贈200元，並進行一次零售簽帳交易；若交稅僅5000元，現金回贈是50元，優惠至12月27日截止。而中銀新推信用卡交稅獎賞，現金回贈3500元。至於AEON信貸財務推出「稅・貸易」計劃，以借款80萬元及還款期24個月計，最低息3.24厘。

今年稅貸戰堪稱慢熱，至今僅得11間業界已出招，稅貸息介乎1.17厘至3.58厘，但已有銀行率先減價一成搶客。

比併各行的稅貸息率，當中以騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的1.17厘為全城最低息；緊接其後是大新 （02356） 的1.18厘、東亞 （00023） 以1.32厘、滙豐的1.65厘，以及中銀香港的1.68厘打入平霸榜5甲列。至於花旗為1.78厘、工銀亞洲為2.07厘，而兩間「財仔」突破3厘，分別為AEON信貸的3.24厘、以及大眾財務的3.58厘。

不過，虛銀眾安（ZA Bank）最近向特選客戶推限時九折優惠，變相減價一成，最低息為1.62厘，較該行於10月27日首推時的1.8厘，以100萬元及24個月計，驟減0.18厘或低10%。

另方面，業界各出奇招爭客，若單以現金回贈計，今年以花旗向合資格客戶獎現金券1萬元，為傳統銀行中最豪；如把「財仔」計在內，大眾財務也以1萬元超市禮券誘客，AEON亦向合資格客戶最多回贈1萬元，將轉入相關的信用卞帳戶。東亞則向成功申請的全新客戶最多回贈5000元，現有客戶以4000元作上限。中銀香港的現金回贈為3500元，富融為400元、工銀亞洲是100元。

那邊廂，有兩間銀行另闢戰線，大新針對疫後港人作報復式旅遊，以機票里數獎賞作餌，符條件者可兌換4張ANA日本來回經濟客位機票。眾安以3個月後隨時提早全額清還稅款免手續費作招徠。

順帶一提，渣打香港 （02888） 牽頭、香港電訊 （06823） 、電盈 （00008） 及Trip.com參股的虛銀Mox Bank，雖未有明確指推出稅貸，但其「即時借」計劃以「輕鬆交稅」等字眼，市料搶攻綠色炸彈客，以50萬元及60個月還款期計，最低息僅0.85厘。

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惟須注意，該行並非正統的稅貸，貸款額並非以申請人的月薪等計算；反觀，取决於用戶的Mox Credit使用情況。但Mox Bank表示，Mox Credit信用限額減去總還款額後，該行會預留3000元在Mox Credit「可用額度」，以免客戶完全無法消費；況且，還款不設固定期限，由3至60個月內可自由訂立。

另中銀香港今天（11月7日）推出信用卡交稅獎賞，現金回贈1500 元，有助客戶靈活調配資金。由即日起至12月31日，以中銀信用卡繳稅滿指定金額，即享500元現金回贈 ；如同時申請分期繳交稅款，更可額外賺取1000 元現金回贈 ，每月手續費低至 0.15%，以申請貸款金額1萬元計，12個月分期的實際年利率為3.36厘。

中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示，以信用卡繳付稅款愈來愈受客戶歡迎，在2021至2022稅季，旗下信用卡客戶以信用卡繳稅的總金額按年增長近4成。再者，今年首三季，中銀信用卡客戶月結單分期總金額，按年錄得近 5 成的升幅，反映客戶對信用卡分期服務的需求顯著上升。

林敏儀補充，有見及此，中銀信用卡於稅季特別推出交稅及分期付款獎賞，提供更靈活便利的方式繳稅，協助客戶輕鬆應付財務需要。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪