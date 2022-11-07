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美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生

環球社會熱點 17:07 2022/11/07

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全球通脤飆升，加重民眾生活成本。外媒報道指，美國生活用品價格上漲，逼使愈來愈美國人從事多於一份工作維持生計。有科羅拉多州居民受訪時透露，由於租金上升，她每日打兩份工作，甚至要賣血賺錢。

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美國勞工統計局數據指，今年9月超過770萬人擁有兩份或以上工作，佔當地1.64億總勞動人口約4.9%，當中逾40萬名美國人從事兩份全職。美聯儲局發起的一項年度調查估計，從事超過一項工作的人士較官方數據為多。

來自科羅拉多州丹佛市，現年31歲女子Cashe Lewis正從事兩份工作，由於公寓最近加租200美元（1,560港元），她只好再找多一份工作幫補。Lewis早上在星巴克工作，然後晚上於便利店兼職，每周工作6日，日做16小時。

Lewis連每周唯一一日休息時間，亦用來捐血賺錢，並坦言生活得很累但別無選擇。由於Lewis伴侶患有癲癇症，她根本無法找全職工作；加上藥費昂貴，即使有醫療保險，她每月大部分薪金仍要用來補貼。Lewis透露身邊朋友及家人與她一樣，從事多份工作維生，強調自己「並非追求生活，只是求存」。

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內布拉斯加州（Nebraska）的Laura Richwine自2014年發生交通意外後，需要日做兩份工作，支付大筆醫療費用。擁有學士學位、超過10年工作經驗的Richwine表示，至今仍沒有找到一份時薪超過15美元（117港元）的工作，很多企業只願意9美元（70港元）請人，連食物都買不起。

堪薩斯州的Robert Weaver現時在劇院每周工作35小時、另外每周有20小時做送貨司機。他表示大學畢業後無法找到與學科匹配的全職，只好日做兩份工作維生。絕多數收入都用來支付信用卡帳單、交稅、汽車維修及醫保費等，負債累累的他直指買樓簡直是天方夜譚的事。

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責任編輯：郭麗明

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