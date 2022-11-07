【拿拿聲快訊@iM網欄】網店物流部署攻略    物流拍檔助把握網購電商新機遇

近年電子商貿和網購市場在新常態下呈現出「報復式」增長，根據政府統計處數據，今年9月零售業總銷貨價值臨時估計為281億元；其中網上銷售佔10.2%，相關銷售價值臨時估計為29億元，按年升27.5%，反映電商及網購市場的增幅繼續強勁。顧客對於消費購物有嶄新認知和更大的需求，同時亦伴隨着對商戶有更多的要求和期望，物流更直接影響「消費者體驗」；即時送貨平台Lalamove如何協助網店部署物流，把握電商機遇？

快：快速送遞貨物以滿足消費者的期望

市民的購物模式由線下轉至線上，消費者網購時的考慮因素，主要為網店貨品種類、送貨安排方便及付款方式。根據Lalamove於今年2月發表的市場調查結果顯示，近7成的消費者希望能即日或即時收到貨物；反映顧客愈來愈「心急」，而網店的種類和選擇愈來愈多，送貨時間長往往成為顧客離開網店頁面的原因。

「貨物能最快45分鐘送上」此承諾對消費者無疑是具吸引力，而Lalamove的定制物流方案更能夠做到100%送貨保證及準時度，更可完善整個消費體驗旅程，亦加強回購的意欲。

準：準確、準時，消費者將貨物掌握在手

「消費者體驗」主導的電商發展亦意味著消費者渴望掌握整個消費旅程，相信每個網店老闆都會被顧客問到「貨到了沒有？」、「送到哪裡？」、「何時送到？」；如果消費者無需主動提問便可掌握貨品位置，不但將送貨過程的透明度增加，同時亦提升顧客購物的滿意度。據Lalamove市場調查指出，近8成受訪者希望能即時追蹤貨物。而Lalamove設有實時追蹤功能，增加送貨過程的透明度，方便店主無需逐一回覆送貨進度，顧客亦可安心隨時查閱貨件狀況，一舉兩得。

慳：物流拍檔助網店節省成本

網店最缺乏的是資金及人手，面對消費者更多的物流要求，網店需要一個可靠的物流拍檔為他們一站式解決送貨問題，Lalamove 擁有強大的物流網絡和多種車型選擇，專業團隊靈活配合，助網店完善最後一哩路，更合力打造以消費者為主導的方案。以一間咖啡豆及器材網店Rias Coffee Roastery Lab為例，推出了「買滿$800免運費」優惠並採用Lalamove將產品送上門，亦按客人喜好選擇即時、即日或翌日出貨，這一舉措為商戶營業額帶來了足足15%的增幅。加上Lalamove非常了解中小企的需要，定期推出不同優惠支持商戶的業務發展，包括為九龍東出貨的店家提供即日配送優惠，同區配送每件貨品更可低至$45。

而且Lalamove更與不同的網店平台合作，相互配合建立一站式電商生態圈：由網店平台Boutir提供商戶開設網店的渠道，結合最新的電商潮流，融入視頻直播和即時配送服務，讓消費者實時查詢產品資料，與商戶增加互動，而其最大賣點是直播尚未完結，Lalamove已將產品送到顧客手中，為客人創造新一種購物樂趣，亦為商戶帶來更多曝光機會和正面口碑。

Lalamove亦為網店走多一哩路，於K11 Art Mall 打造「Lalamove滋味直送CAR年華」，將手作美食網店帶入商場，打破地域界限全港直送美食，以自身的網絡和資源為網店提供更多增值服務，竭力為商戶和消費者打造令人滿意和獨特的購物體驗，與中小企攜手把握網購電商新機遇。

作者_周嘉健簡介： 全天候即時送貨平台Lalamove香港區總經理，於物流業擁有逾15年的豐富經驗，帶領Lalamove在香港市場的營運和業務拓展。為個人客戶和不同規模的企業，提供方便快捷的即時送貨服務。

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